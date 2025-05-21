Türkiye'den İsrail'in Türk ve Avrupalı diplomatlara yaptığı saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Filistin’in Cenin kentine ziyarette bulunan Türk diplomatlara İsrail askerleri tarafından ateş açılmasını sert ifadelerle kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayın yalnızca bireysel güvenliği değil, aynı zamanda uluslararası diplomatik teamülleri ve devletler arası ilişkilerin temelini tehdit ettiği vurgulandı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Cenin Mülteci Kampı'nı ziyaret eden aralarında Türk diplomatın da bulunduğu uluslararası heyete uyarı ateşi açtı. İsrail tarafından yapılan açıklamada, heyetin önceden belirlenen güzergâhtan çıkarak yasak bölgeye girdiği öne sürüldü ve olaydan duyulan üzüntü dile getirildi.

TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELERDEN DİPLOMATLAR BULUNUYORDU

Ziyaret sırasında heyette Türkiye, İngiltere, Fransa, Kanada, Çin, Rusya, Avrupa Birliği, Japonya, Brezilya, Hindistan, Meksika gibi birçok ülkenin diplomatları yer aldı. Cenin kampı girişinde havaya ateş açılması üzerine heyet bölgeden ayrıldı. Olayda yaralanan olmadı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN TEPKİ

Açıklamada, Kudüs Başkonsolosluğu’ndan bir görevlinin de aralarında bulunduğu Türk diplomat heyetine yönelik saldırı için, “Bu eylem, İsrail’in uluslararası hukuku ve insan haklarını sistematik biçimde hiçe saymasının yeni bir göstergesidir” denildi.

Dışişleri Bakanlığı şu sözlerle saldırıyı kınadı:

"Kudüs Başkonsolosluğumuzdan bir görevlinin de aralarında bulunduğu bir grup diplomata, Cenin kentine gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında İsrail askerleri tarafından ateş açılmasını en güçlü biçimde kınıyoruz. Diplomatların hayatlarını tehlikeye atan bu saldırı, İsrail’in uluslararası hukuku ve insan haklarını sistematik şekilde hiçe saydığının bir başka örneğidir. Diplomatların hedef alınması, yalnızca bireysel güvenliğe değil, aynı zamanda devletler arası ilişkilerin temelini oluşturan saygı ve güven ortamına yönelik ciddi bir tehdittir.

Yaşanan saldırının bir an önce araştırılması ve sorumluların hesap vermesi gerekmektedir.

Uluslararası toplumu, bu tehlikeli eylemi en güçlü biçimde kınamaya ve İsrail’in cezasızlık zırhının son bulması için somut adımlar atmaya davet ediyoruz."

"KORKUTMAK AMACIYLA HEDEF ALINDI"

Filistin Dışişleri Bakanlığı ise yaşananları sert ifadelerle kınadı. Açıklamada, İsrail askerlerinin diplomatik heyeti “korkutmak” amacıyla hedef aldığı, bu saldırının diplomatik dokunulmazlık ilkelerine ve 1961 Viyana Sözleşmesi’ne açıkça aykırı olduğu belirtildi. Heyetin, Filistin halkına yönelik ihlalleri yerinde incelemek ve belgelemek üzere resmi görevde bulunduğu vurgulandı.