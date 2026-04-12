Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD-İran müzakerelerine ilişkin, "Bölgemizde sağlanan ateşkesin etkili ve kapsamlı şekilde uygulanmasını, müzakerelere yeterli fırsatın verilmesini ve başlayan müzakere sürecinin kalıcı barış ile sonuçlanmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.

HABERİN ÖZETİ Türkiye'den müzakere sürecine çağrı: İhtilaf maddelerine dikkat çekildi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD-İran müzakereleriyle ilgili, bölgelerinde sağlanan ateşkesin uygulanmasını, müzakerelere fırsat verilmesini ve sürecin kalıcı barışla sonuçlanmasını dilediklerini belirtti. Yılmaz, ihtilaflarda hızlı çözüm beklemenin gerçekçi olmadığını ancak müzakerelerin savaşın yıkıcı etkileri karşısında zamana ve çabaya değeceğini vurguladı. Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde adil bir barış için diplomatik çabalara katkı vermeye devam edeceğini ifade etti.

"İHTİLAFLARDA HIZLI ÇÖZÜM BEKLEMEK GERÇEKÇİ DEĞİL"

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Birçok kapsamlı başlığı içeren ihtilaflarda çok hızlı çözüm beklemek temenni edilse de gerçekçi değildir. Müzakere zorlu olabilir. Ancak, en zorlu müzakere, savaşın yıkıcı etkileri karşısında, harcanan zamana ve çabaya fazlasıyla değer. Bölgemizde sağlanan ateşkesin etkili ve kapsamlı şekilde uygulanmasını, müzakerelere yeterli fırsatın verilmesini ve başlayan müzakere sürecinin kalıcı barış ile sonuçlanmasını diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dirayetli liderliğinde, adil bir barış için diplomatik çabalara en üst düzeyde katkı vermeye devam edeceğiz."