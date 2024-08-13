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Türkiye'den Yunanistan'a yardım eli: Yangın söndürme uçakları Atina'ya ulaştı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
13 Ağustos 2024 10:02 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 10:04

Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a Türkiye'den yardım eli uzatıldı. Türkiye'den kalkan iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter Atina'ya ulaştı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın doğusunda bulunan Varnava bölgesinde orman yangın çıktı. Alevlerin hızla büyüdüğü bölgede bulunan 9 köy tahliye edildi.

Türkiye'den Yunanistan'a yardım eli: Yangın söndürme uçakları Atina'ya ulaştı - 1. Resim

Birçok noktaya sıçrayan yangın daha sonrasında İKİ hastane tahliye edilirken bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Türkiye'den Yunanistan'a yardım eli: Yangın söndürme uçakları Atina'ya ulaştı - 2. Resim

YARDIM ATİNA'YA ULAŞTI

Orman yangınıyla mücadele eden Yunanistan'a yardım için Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderilmesi için gerekli çalışmalar başlatıldığı duyurulmuştu.

Bu kapsamda Türkiye'den kalkan iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter Atina'daki Venizelos Havalimanı'na ulaştı.

Türkiye'den Yunanistan'a yardım eli: Yangın söndürme uçakları Atina'ya ulaştı - 3. Resim

YUNANİSTAN'DA KIRMIZI ALARM

Meteoroloji uzmanları ve hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise perşembe gününe kadar hava koşulları nedeniyle vatandaşlar artan orman yangınları konusunda uyarıldı. İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias da ülkenin yarısının "kırmızı alarm" altında olacağını belirtmişti.

Türkiye'den Yunanistan'a yardım eli: Yangın söndürme uçakları Atina'ya ulaştı - 4. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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