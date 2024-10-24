Türkiye'nin BRICS'e üyeliğini Hindistan engelledi haberlerine yalanlama!

24 Ekim 2024 20:37 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 20:41

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı sosyal medya ve haber sayfalarında Bild gazetesini kaynak göstererek verilen, "Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi" haberini yalanladı. DMM'den yapılan açıklamada, "Zirvede BRICS topluluğunun genişlemesiyle ilgili süreç ele alınmamıştır." denildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi​, bazı basın organlarında yer alan "Türkiye'nin BRICS​'e üyeliğinin Hindistan​ tarafından engellendiği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DMM, Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da düzenlenen BRICS Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı Genişletilmiş Liderler Oturumu’nda Türkiye​'nin üyelik sürecine dair herhangi bir gündem maddesinin olmadığını belirtti. ÜYELİK KONUSU GÜNDEME BİLE GELMEDİ! Açıklamada, zirvede BRICS topluluğunun genişlemesi ile ilgili bir sürecin ele alınmadığı ve Hindistan'ın Türkiye'nin üyeliğine engel olduğuna dair Bild gazetesindeki iddiaların doğru olmadığı ifade edildi. DMM'den yapılan açıklama şu şekilde: Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi” iddiası doğru değildir. Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan​'da düzenlenen ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı BRICS Zirvesi kapsamında düzenlenen Genişletilmiş Liderler Oturumu’nda diğer ülkelerin üyelik süreci gündeme gelmemiştir. 'RESMİ KAYNAKLAR DIŞINDA İTİBAR ETMEYİNİZ' Zirvede BRICS topluluğunun genişlemesiyle ilgili süreç ele alınmamıştır. Dolayısıyla Hindistan’ın Türkiye'nin BRICS üyeliğine engel olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz.

Kaynak: tgrthaber.com