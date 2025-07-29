Türkiye'nin ciğerleri yanmaya devam ediyor. Karabük'te 23 Temmuz'da çıkan orman yangınına müdahale canla başla devam ederken, Kahyalar köyünde yeni bir yangın çıktı. Bölgede çalışmalar yoğunlaştı, civar köy ve mahalleler boşaltıldı. Bursa'da FETÖ'den ihraç edilen bir astsubayın benzin dökerek başlattığı yangınlar etkisini arttırırken, yüzlerce personel ve araçla müdahale sürüyor... Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uşak Sivaslı, Kahramanmaraş Onikişubat ve İzmir Bornova’da yangınların kontrol altına alındığını duyurdu. İşte yangınlarda son durum...