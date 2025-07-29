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29.07.2025

ALEVLER YENİDEN YÜKSELDİ

Türkiye'nin ciğerleri yanmaya devam ediyor. Karabük'te 23 Temmuz'da çıkan orman yangınına müdahale canla başla devam ederken, Kahyalar köyünde yeni bir yangın çıktı. Bölgede çalışmalar yoğunlaştı, civar köy ve mahalleler boşaltıldı. Bursa'da FETÖ'den ihraç edilen bir astsubayın benzin dökerek başlattığı yangınlar etkisini arttırırken, yüzlerce personel ve araçla müdahale sürüyor... Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uşak Sivaslı, Kahramanmaraş Onikişubat ve İzmir Bornova’da yangınların kontrol altına alındığını duyurdu. İşte yangınlarda son durum... 

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Tarih 08:51

BURSA'DA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Bursa’nın Harmancık ilçesinde günlerdir süren orman yangınına müdahaleler aralıksız sürerken, yangın bölgesinde gönüllüler de alevlerle mücadele ediyor. Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılan Orhaneli-Harmancık kara yolunda ulaşım yeniden sağlanmaya başladı.
 

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Tarih 08:48

KARABÜK'TE YENİ ORMAN YANGINI

Karabük'te Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisinde 23 Temmuz günü saat 14.30 ve Ovacık ilçesi Kışla köyü Merkez Mahallesi Pazar Yeri mevkisinde aynı gün saat 16.30 sıralarında çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Yangınların yaşandığı kentin merkeze bağlı Kahyalar köyü Kabaoğlu Mahallesi mevkisinde saat 19.00 sıralarında yeni bir orman yangını daha çıktı.

Ekipler, yangına müdahaleye başladı. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine tedbir amacıyla Kale ve Kahyalar köylerinde bazı mahalleler boşaltıldı. Zobran Cezaevi, Polis Meslek Yüksekokulu ve Organize Sanayi Bölgesi’nin yakınlarında çıkan yangını ekiplerin kontrol altına almak için mücadelesi aralıksız sürüyor.

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