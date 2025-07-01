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01.07.2025

YANGINLARA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yaz aylarının gelmesiyle kavurucu sıcaklar tavan yaptı. Ülke genelinde etkisini şiddetlendiren sıcaklarla birlikte birçok noktadan da peş peşe orman yangını haberleri geldi. Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde yoğunlaşan yangınlara ekiplerin müdahalesi durmaksızın devam ediyor. İzmir, Manisa ve Hatay başta olmak üzere orman yangınlarının yaşandığı bölgelerde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Rüzgar ve sıcak havanın da etkisiyle daha geniş alanlara yayılan orman yangınlarına sabahın ilk ışıklarıyla müdahale başladı. İşte birçok noktada devam eden orman yangınlarında son durum... 

 

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Tarih 09:06

4 UÇAK, 10 HELİKOPTER MÜDAHALE İÇİN HAVALANDI

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçelerinde başlayan orman yangınları günlerdir aralıksız devam ediyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangınlarına sabahın ilk ışıklarıyla müdahale başladı. Ekiplerin söndürme operasyonuna 4 uçak ve 10 helikopter katıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

 

 

https://v.tgrthaber.com/videos/2025/7/1/izmir-cayir-cayir-yaniyor-ekipler-canla-basla-muda_202507010913.mp4

Tarih 08:58

MÜDAHALE 22. SAATİNDE DEVAM EDİYOR

Antakya ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye kısa sürede başlandı. Havanın kararmasıyla havadan müdahale son bulurken, rüzgarın etkisiyle yer yer yön değiştiren alevlere ekipler karadan müdahaleye devam etti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan müdahale yeniden başladı. Yangının 22. saatinde ilerlemeye devam eden yangın rüzgarın hızını kaybetmesiyle yavaşlasa da ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor. Öte yandan alevlerin etkili olduğu bölgede nüfusun yaklaşık 3 bin olduğu, 200 hane bin 800 kişiye yakın vatandaşın yangın nedeniyle tahliye edildiği öğrenildi. Ekiplerin eş güdümlü çalışmasıyla hayvanların tahliyesi yakın çevredeki ahırlara yapıldı.

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