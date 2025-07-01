Yaz aylarının gelmesiyle kavurucu sıcaklar tavan yaptı. Ülke genelinde etkisini şiddetlendiren sıcaklarla birlikte birçok noktadan da peş peşe orman yangını haberleri geldi. Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde yoğunlaşan yangınlara ekiplerin müdahalesi durmaksızın devam ediyor. İzmir, Manisa ve Hatay başta olmak üzere orman yangınlarının yaşandığı bölgelerde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Rüzgar ve sıcak havanın da etkisiyle daha geniş alanlara yayılan orman yangınlarına sabahın ilk ışıklarıyla müdahale başladı. İşte birçok noktada devam eden orman yangınlarında son durum...