Türkiye’nin dört bir yanında gizemli görüntüler! Hayvanlar oldukları yerde donup kalıyor | 'Kıyamet alameti"

18 Kasım 2024 10:24 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 10:34

Hareketsiz hayvanların görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Samsun sahilinde kaydedilen köpeklerin ardından bu kez Erzurum’da büyükbaş hayvanlar benzer şekilde görüntülendi. “Tesadüf olamaz” diyen vatandaşlar, farklı illerden videolar paylaşırken, komplo teorileri de peş peşe geliyor.

Van'da şaşırtan keşif! Urartular kullanmış: Her biri bin litrelik

Van'da şaşırtan keşif! Urartular kullanmış: Her biri bin litrelik

Sosyal medyada hızla yayılan ilginç görüntüler, kamuoyunun dikkatini çekti. İlk olarak Samsun​ sahilinde kaydedilen ve hareket etmeyen köpeklerin görüntüsü, şimdi Erzurum’dan gelen benzer bir video ile gündemde. Erzurum’un Merdiven köyünde kaydedilen görüntülerde, büyükbaş hayvanların hareketsiz bir şekilde beklediği görülüyor. Vatandaşlar bu durumu şaşkınlıkla karşılarken, bazıları "Bu bir tesadüf olamaz" yorumunda bulunuyor.

ÖĞRETMENİN ŞAŞKINLIĞI OLAY OLDU

Erzurum’daki görüntüleri öğrencileriyle birlikte fark eden bir köy öğretmeni, yaşanan durumu kayda alırken şaşkınlığını gizleyemedi. Görüntülerde, yol ortasında duran ve kıpırdamayan hayvanların sessizliği dikkat çekiyor. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte, vatandaşlar farklı illerden benzer videolar paylaşmaya başladı. Hayvanların bu hareketsiz haliyle ilgili net bir açıklama yapılmazken, olayın nedeni merak konusu oldu.

"KIYAMET ALAMATİ" DİYENLER VAR

Paylaşılan görüntüler sonrası sosyal medya, komplo teorilerinin odağı haline geldi. Kimileri bu durumu doğa olaylarına bağlarken, kimileri de “kıyamet alameti” olarak yorumluyor. Ancak uzmanlardan henüz bir açıklama gelmiş değil.

Samsun’dan Erzurum’a uzanan bu sıra dışı olaylar, hem bilimsel hem de toplumsal açıdan araştırılmayı bekliyor. Görüntülerin kaynağı ve hayvanların bu durumu, ilerleyen günlerde daha da aydınlanabilir.