Türkiye'nin dört bir yanından gelip Narin için istediler: Şehitlik mezarlığına taşınsın!

15 Eylül 2024 14:13 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 14:38

Diyarbakır’da Narin Güran'ın mezarının çevresinde düzenleme çalışmaları başladı. Yurdun dört bir yanından Narin'in mezarlığı ziyaret ediliyor. Mezarlığa gelenler, kitap, oyuncak ve çiçek bırakıyor, dua ediyor. Ziyaretler devam ederken bazı vatandaşlar Narin için istekte bulundu.

Diyarbakır’ın Bağlar​ ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduktan sonra 8 Eylül’de cansız bedeni bulunan Narin olayı tüm Türkiye’yi sarstı. Tüyler ürperten cinayette Güran ailesinin sorguları devam ediyor. Son gelişmelere göre Narin Güran’ın 2 akrabası daha gözaltına alındı. Vatandaşlar küçük kızın mezarını ziyaret edip yas tutuyor. Yurdun dört bir yanından ziyaretler sürerken, bazı vatandaşlar Narin’in mezarının şehitlik mezarlığına taşınmasını talep etti.

''NARİN MELEKTİR, ŞEHİTTİR''

Şehir merkezinden Narin’in mezarına ziyarete gelen Mülkiye Aslan, Narin’e bunlar yapıldıktan beri uyumadıklarını, psikolojilerinin bozulduğunu söyledi. Narin’in bunu hak etmediğini ifade eden Aslan, ''Narin’in yeri burası değil, şehitlik mezarlığı. Narin’e bunu yapanlar ne diye Narin’i buraya getirmişler. Bu kız, melektir, şehittir. Bu kızın bunların arasında ne işi var. Narin’e bunu yapanların idamını istiyoruz. Narin’i buradan kaldırıp şehitliğe götürsünler.'' dedi.

''GAVURUN MEMLEKETİNDE BU YOK''

Gaziantep’ten gelen Garip Hindioğlu, Narin için geldiklerini, diğer ölen bebekler için, ölen kadınlar için geldiklerini ve bu işe bir son verilmesini istediklerini dile getirdi. Toplumun nereye gittiğin, durup sorgulanma zamanı geldiğini kaydeden Hindioğlu, ''8 yaşındaki çocuk, öldürülüp üstüne taşlar koyulacak ne yapabilir. Bu vahşet ne? Bugün Narin ölüyor, yarın Ayşe, öbür gün başkası. Gavurun memleketinde bu durumu görmüyoruz. Müslüman ülkesinde günlük kadın ve çocuk cinayeti.'' ifadelerini kullandı.