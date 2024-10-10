Türkiye'nin en gizemli bölgeleri belli oldu! Adeta 'tarihin sıfır noktası'

10 Ekim 2024 15:01 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 15:02

Türkiye'nin en gizemli bölge ve yerleri tarihi ve mistik havasıyla halen keşfedilmeyi bekliyor. Milyonlarca turist birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bu toprakları gezmenin heyecanını yaşıyor. Yapay zeka Türkiye'nin gidilecek en gizemli bölgelerini sıraladı.

Türkiye​, tarihi ve doğal zenginlikleriyle dolu birçok gizemli bölgeye ev sahipliği yapıyor. Yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlerin uğrak noktası olan Anadolu topraklarında; Hititlerden Bizansa, Lidyalılardan İskender İmparatorluğu’na kadar tarihin izlerini sürmek mümkün. Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken gizemli yerler dünyanın da ilgisini çekiyor.

Her yıl milyonlarca turist Türkiye'nin bu tarihi yapılarını merak ediyor. Türkiye'deki bu bölgeler film ve dizilere konu oluyor. Yapay zeka programı ChatGPT, Türkiye'nin keşfedilmeyi bekleyen en gizemli bölgelerini sıraladı. İşte detaylar...

TÜRKİYE'NİN EN GİZEMLİ YERLERİ

Kapadokya: Dünyanın en çok ilgi duyduğu tarihi mekanlar arasında yer alıyor. Kapadokya​ Aksaray​ Tuz Gölü fayı ile Niğde Ecemiş fayı dahil Kayseri’ye kadar olan bölgeyi kapsar. Dünyada benzer topoğrafik bölgeler olmakla beraber Kapadokya bu konudaki en büyük alanlardan biridir. Kapadokya’yı eşsiz kılan özelliklerden biride diğer benzer bölgelerden farklı olarak insanlar tarafından bir yerleşim bölgesi olarak kullanılmasıdır.

Nemrut Dağı: UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu dağ, dev heykelleri ve antik kalıntılarıyla turistlerin uğrak noktası oluyor. Kommagene Krallığı'nın kalıntıları arasında yer alan bu alan, tarihi ve efsanevi hikayelerle dolu. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yer alan Nemrut Dağı​, Ankar Dağları civarında Toros dağ silsilesinde bulunuyor. Batı terasında eşsiz bir aslanlı horoskop yer almaktadır. Aslanın üzerinde 16 ışından oluşan 3 adet yıldız vardır ve bunların Mars, Merkür ve Jüpiter gezegenlerini temsil etmekte.

Tarsus: Ünlü Kleopatra Kapısı’ndan St. Paul kilisesine, Nusret Mayın Gemisi’nden Roma Yolu’na tarihin farklı dönemlerine kapı aralayan Tarsus​, ülkemizin güzide tarihi kentlerinden. Roma yolu, St. Paul Kilisesi , Ulu cami, Kleopatra Kapısı gibi yerler çok dikkat çekiyor.

Aksaray - Sultanhanı: Selçuklu dönemine ait bu han, tarih boyunca birçok farklı kervanın uğrak yeri olmuştur. İçerdiği mimari detaylar ve tarihi atmosferiyle ilgi çekicidir. Sultanhan Aksaray'ın Sultanhanı Kasabası'ndadır. Han 1229 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad tarafından yaptırılmıştır. 1278 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından genişletilmiştir. Yazlık kısmının geometrik şekillerle süslenmiş muhteşem bir portali vardır. Han içinde bulunan tüm yapı, özellikleri itibariyle Sivas’taki Gök Medrese'ye benzemektedir.

Sumela Manastırı: Karadeniz’in dik yamaçlarına inşa edilmiş bu manastır hem doğal güzellikleri hem de mistik havasıyla dikkat çeker. Trabzon’un Maçka İlçesi'nin Altındere Köyü sınırları içinde, Altındere vadisine hakim Karadağ’ın eteklerinde sarp bir kayalık üzerine kurulmuş olan Sümela Manastırı, halk arasında "Meryem Ana" adı ile anılır. Vadiden yaklaşık 300 metre yükseklikte bulunan yapı, bu konumuyla manastırların şehir dışında, ormanlarda, mağara ve su kenarlarında kurulma geleneğini sürdürmüştür.

Mardin: Taş yapıları ve farklı kültürleriyle bilinen bu şehir, tarihi sokaklarıyla doludur. Dönem dönem birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, mistik bir havaya sahiptir.

Göbeklitepe: Dünyanın bilinen en eski tapınak kompleksi olarak kabul edilen Göbeklitepe, birçok sır ve muamma barındırıyor. Arkeologlar için önemli bir araştırma bölgesi. MÖ 9600–9500 civarına tarihlenen Göbeklitepe, dünyanın şu ana kadar bilinen en eski tarihî yapısıdır. Bazı popüler kaynaklarda "tarihin sıfır noktası" nitelendirmesiyle de anılmaktadır.

Şirince: İzmir’e bağlı Şirince köyü, tarih kokan taş evleri, dar sokakları ve üzüm bağları ile ünlüdür. Ancak köyün gizemi, kehanetleri ve mistik atmosferiyle ilgili efsanelerde yatar. Rivayete göre, köy halkı 2012 yılında dünyanın sonunun geleceğini söylemiş ve birçok insan buraya sığınmıştır. Ancak dünyanın sonu gelmediği gibi, Şirince hala keşfedilmemiş güzellikleriyle beklemektedir.

Bafa Gölü: Bafa Gölü, Türkiye’nin batısında yer alan bir iç göl olup tarih kokan adalara ev sahipliği yapmaktadır. Göldeki tarihi adalar, antik çağlardan kalma kalıntılar, kiliseler ve manastırlar ile doludur. Özellikle Lake Bafa’nın ortasındaki Sedir Adası, mitolojik hikayelerle ve eşsiz güzellikteki doğasıyla bilinir.