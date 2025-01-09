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Türkiye'nin en sakin şehirleri belli oldu! 8 il dünya listelerine aday

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: SABAH
09 Ocak 2025 09:27 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 09:51
Türkiye&#039;nin en sakin şehirleri belli oldu! 8 il dünya listelerine aday

Kültürel zenginlikleri, sakinliği ve doğasıyla herkesi kendine hayran bırakan Türkiye'nin 22 ilçesi Uluslararası Cittaslow Birliği'nde önemli yer tutuyor. 2009 yılında İzmir'in Seferihisar ilçesi bu listeye öncülük etmiş ve Türkiye'ye her sene listeye doğal güzellikleriyle büyüleyen ilçeleri katmayı başarmıştı. İşte sakin şehir kavramına uygun görülen 8 şehir...

30 farklı ülkeden 278 kentin üye olduğu Uluslararası Cittaslow Birliği'nde yer alan şehirler hem yerli hem de yabancı turistler için bir kılavuz niteliği taşıyor. Sakin Şehir özelliği taşıyan 278 kentin içinde Türkiye'den de tam 22 kent bulunuyor. 2009 yılında İzmir'in en sakin ilçesi olarak bilinen Seferihisar bu listeye öncülük etti.  O günden bu yana Türkiye'deki sakin şehirler listesi, her geçen yıl yeni üyelerle zenginleşerek büyümeye devam ediyor.

İzmir SeferihisarTürkiye'nin en sakin şehirleri belli oldu! 8 il dünya listelerine aday - 1. Resim

İzmir FoçaTürkiye'nin en sakin şehirleri belli oldu! 8 il dünya listelerine aday - 2. Resim

Muğla AkyakaTürkiye'nin en sakin şehirleri belli oldu! 8 il dünya listelerine aday - 3. Resim

Muğla KöyceğizTürkiye'nin en sakin şehirleri belli oldu! 8 il dünya listelerine aday - 4. Resim

Isparta YalvaçTürkiye'nin en sakin şehirleri belli oldu! 8 il dünya listelerine aday - 5. Resim

Isparta EğirdirTürkiye'nin en sakin şehirleri belli oldu! 8 il dünya listelerine aday - 6. Resim

Bolu GöynükTürkiye'nin en sakin şehirleri belli oldu! 8 il dünya listelerine aday - 7. Resim

Bolu MudurnuTürkiye'nin en sakin şehirleri belli oldu! 8 il dünya listelerine aday - 8. Resim

Bitlis AhlatTürkiye'nin en sakin şehirleri belli oldu! 8 il dünya listelerine aday - 9. Resim

Malatya ArapgirTürkiye'nin en sakin şehirleri belli oldu! 8 il dünya listelerine aday - 10. Resim

Antalya FinikeTürkiye'nin en sakin şehirleri belli oldu! 8 il dünya listelerine aday - 11. Resim

Sinop GerzeTürkiye'nin en sakin şehirleri belli oldu! 8 il dünya listelerine aday - 12. Resim

Çanakkale GökçeadaTürkiye'nin en sakin şehirleri belli oldu! 8 il dünya listelerine aday - 13. Resim

Ankara GüdülTürkiye'nin en sakin şehirleri belli oldu! 8 il dünya listelerine aday - 14. Resim

Şanlıurfa HalfetiTürkiye'nin en sakin şehirleri belli oldu! 8 il dünya listelerine aday - 15. Resim

Bursa İznikTürkiye'nin en sakin şehirleri belli oldu! 8 il dünya listelerine aday - 16. Resim

Erzincan Kemaliye

Ordu Perşembe

Artvin Şavşat

Erzurum Uzundere

Kırklareli Vize

Aydın Yenipazar

SAKİN ŞEHİRLER LİSTESİNE ADAY OLAN İLÇELER İSE ŞÖYLE SIRALANIYOR:

Kastamonu Daday

Karabük Eflani

Aksaray Güzelyurt

Samsun Yakakent

Çanakkale Bayramiç

Eskişehir Sivrihisar

Tekirdağ Şarköy

Bilecik Osmaneli

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Kaynak: SABAH

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