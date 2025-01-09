Türkiye'nin en sakin şehirleri belli oldu! 8 il dünya listelerine aday
Kültürel zenginlikleri, sakinliği ve doğasıyla herkesi kendine hayran bırakan Türkiye'nin 22 ilçesi Uluslararası Cittaslow Birliği'nde önemli yer tutuyor. 2009 yılında İzmir'in Seferihisar ilçesi bu listeye öncülük etmiş ve Türkiye'ye her sene listeye doğal güzellikleriyle büyüleyen ilçeleri katmayı başarmıştı. İşte sakin şehir kavramına uygun görülen 8 şehir...
30 farklı ülkeden 278 kentin üye olduğu Uluslararası Cittaslow Birliği'nde yer alan şehirler hem yerli hem de yabancı turistler için bir kılavuz niteliği taşıyor. Sakin Şehir özelliği taşıyan 278 kentin içinde Türkiye'den de tam 22 kent bulunuyor. 2009 yılında İzmir'in en sakin ilçesi olarak bilinen Seferihisar bu listeye öncülük etti. O günden bu yana Türkiye'deki sakin şehirler listesi, her geçen yıl yeni üyelerle zenginleşerek büyümeye devam ediyor.
İzmir Seferihisar
İzmir Foça
Muğla Akyaka
Muğla Köyceğiz
Isparta Yalvaç
Isparta Eğirdir
Bolu Göynük
Bolu Mudurnu
Bitlis Ahlat
Malatya Arapgir
Antalya Finike
Sinop Gerze
Çanakkale Gökçeada
Ankara Güdül
Şanlıurfa Halfeti
Bursa İznik
Erzincan Kemaliye
Ordu Perşembe
Artvin Şavşat
Erzurum Uzundere
Kırklareli Vize
Aydın Yenipazar
SAKİN ŞEHİRLER LİSTESİNE ADAY OLAN İLÇELER İSE ŞÖYLE SIRALANIYOR:
Kastamonu Daday
Karabük Eflani
Aksaray Güzelyurt
Samsun Yakakent
Çanakkale Bayramiç
Eskişehir Sivrihisar
Tekirdağ Şarköy
Bilecik Osmaneli