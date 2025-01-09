Türkiye'nin en sakin şehirleri belli oldu! 8 il dünya listelerine aday

09 Ocak 2025 09:27 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 09:51

Kültürel zenginlikleri, sakinliği ve doğasıyla herkesi kendine hayran bırakan Türkiye'nin 22 ilçesi Uluslararası Cittaslow Birliği'nde önemli yer tutuyor. 2009 yılında İzmir'in Seferihisar ilçesi bu listeye öncülük etmiş ve Türkiye'ye her sene listeye doğal güzellikleriyle büyüleyen ilçeleri katmayı başarmıştı. İşte sakin şehir kavramına uygun görülen 8 şehir...

30 farklı ülkeden 278 kentin üye olduğu Uluslararası Cittaslow Birliği'nde yer alan şehirler hem yerli hem de yabancı turistler için bir kılavuz niteliği taşıyor. Sakin Şehir özelliği taşıyan 278 kentin içinde Türkiye'den de tam 22 kent bulunuyor. 2009 yılında İzmir'in en sakin ilçesi olarak bilinen Seferihisar bu listeye öncülük etti. O günden bu yana Türkiye'deki sakin şehirler listesi, her geçen yıl yeni üyelerle zenginleşerek büyümeye devam ediyor.

İzmir Seferihisar

İzmir Foça

Muğla Akyaka

Muğla Köyceğiz

Isparta Yalvaç

Isparta Eğirdir

Bolu Göynük

Bolu Mudurnu

Bitlis Ahlat

Malatya Arapgir

Antalya Finike

Sinop Gerze

Çanakkale Gökçeada

Ankara Güdül

Şanlıurfa Halfeti

Bursa İznik

Erzincan Kemaliye

Ordu Perşembe

Artvin Şavşat

Erzurum Uzundere

Kırklareli Vize

Aydın Yenipazar

SAKİN ŞEHİRLER LİSTESİNE ADAY OLAN İLÇELER İSE ŞÖYLE SIRALANIYOR:

Kastamonu Daday

Karabük Eflani

Aksaray Güzelyurt

Samsun Yakakent

Çanakkale Bayramiç

Eskişehir Sivrihisar

Tekirdağ Şarköy

Bilecik Osmaneli