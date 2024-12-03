Türkiye'nin en soğuk ikinci bölgesinde kaydedilen görüntüler şoke etti

03 Aralık 2024 10:18 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 10:48

Türkiye'nin birçok noktasında etkili olan soğuk havalar hayatı olumsuz etkiliyor. Termometrelerin eksi derecelere indiği illerin başında ise Kayseri geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ölçümlerde Türkiye'nin en soğuk ikinci bölgesi Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarsu ilçesi oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye'yi esir aldı. Dondurucu soğuklar ve kar yağışı ülke genelinde etkili olurken doğu illerinde adeta hayat durdu. Hava sıcaklıklarının düştükçe düştüğü illerde köy yollarının kapandı, okulların tatil edildi.

TÜRKİYE'NİN EN SOĞUK 2. NOKTASI

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken Türkiye'nin en soğuk ikinci bölgesi Kayseri oldu. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarsu köyünde hava sıcaklığı - 22,7 olarak ölçüldü. En soğuk bölgesi ise 23,2 ile Sivas'ın Altınyayla ilçesi olurken, meteorolojiden alınan bilgilere göre hava sıcaklıklarının bir süre mevsim normallerinin altında devam edeceği öğrenildi. Ayrıca Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü ise; Kayseri'de meydana gelebilecek don olaylarına karşı vatandaşların duyarlı olmaları konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Kayseri'de kaydedilen görüntüler ise sosyal medyada gündeme oturdu. Kentteki soğuk havayı gösteren videoya yorum yağdı.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞTÜKÇE DÜŞTÜ

Öte yandan Kayseri'de en soğuk diğer yerler ise şöyle;

Tomarza - 20.7, Sarız - 16.7, Akkışla - 16.6, Bünyan - 13.7, Talas Kamber Köyü - 12.9, Sarıoğlan - 11.9, Özvatan - 10.7.