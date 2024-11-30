Türkiye'nin en soğuk şehri: Erzurum! Kent dondu, termometre -20 dereceyi gördü

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı

30 Kasım 2024 13:14 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 17:52

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Erzurum'da yağış yerini soğuk havaya bıraktı. Kentte termometreler -20 dereceyi gösterdi. Bölgenin en soğuk şehri olan Erzurum'da şadırvanlar dondu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.