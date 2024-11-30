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Türkiye'nin en soğuk şehri: Erzurum! Kent dondu, termometre -20 dereceyi gördü

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
30 Kasım 2024 13:14 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 17:52
Türkiye&#039;nin en soğuk şehri: Erzurum! Kent dondu, termometre -20 dereceyi gördü

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Erzurum'da yağış yerini soğuk havaya bıraktı. Kentte termometreler -20 dereceyi gösterdi. Bölgenin en soğuk şehri olan Erzurum'da şadırvanlar dondu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Türkiye'yi saran soğuk​ hava dalgası Doğu Anadolu Bölgesi'nde de etkisini hissettirdi. Günlerdir kesintisiz kar yağışının etkili olduğu Erzurum​ adeta buz kesti. Kar yağışı yerini soğuk havaya bırakınca şehir adeta dondu.

Türkiye'nin en soğuk şehri: Erzurum! Kent dondu, termometre -20 dereceyi gördü - 1. Resim

TERMOMETRE -20 DERECEYİ GÖRDÜ

Erzurum'da termometreler -20 dereceyi gördü. Türkiye'nin en soğuk yeri olarak ölçülen kentte çatılarda ve şadırvanlarda buz sarkıtları oluştu.

Türkiye'nin en soğuk şehri: Erzurum! Kent dondu, termometre -20 dereceyi gördü - 2. Resim

Sokaktaki bir simit satıcısının tezgahının camlarının kırağı tutması objektiflere böyle yansıdı.

Türkiye'nin en soğuk şehri: Erzurum! Kent dondu, termometre -20 dereceyi gördü - 3. Resim

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklardaki karı temizlemek için seferber oldu.

Türkiye'nin en soğuk şehri: Erzurum! Kent dondu, termometre -20 dereceyi gördü - 4. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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