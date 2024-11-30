Türkiye'nin en soğuk şehri: Erzurum! Kent dondu, termometre -20 dereceyi gördü
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Erzurum'da yağış yerini soğuk havaya bıraktı. Kentte termometreler -20 dereceyi gösterdi. Bölgenin en soğuk şehri olan Erzurum'da şadırvanlar dondu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.
Türkiye'yi saran soğuk hava dalgası Doğu Anadolu Bölgesi'nde de etkisini hissettirdi. Günlerdir kesintisiz kar yağışının etkili olduğu Erzurum adeta buz kesti. Kar yağışı yerini soğuk havaya bırakınca şehir adeta dondu.
TERMOMETRE -20 DERECEYİ GÖRDÜ
Erzurum'da termometreler -20 dereceyi gördü. Türkiye'nin en soğuk yeri olarak ölçülen kentte çatılarda ve şadırvanlarda buz sarkıtları oluştu.
Sokaktaki bir simit satıcısının tezgahının camlarının kırağı tutması objektiflere böyle yansıdı.
Belediye ekipleri, cadde ve sokaklardaki karı temizlemek için seferber oldu.