Türkiye'nin en soğuk yeri belli oldu! Hayat durma noktasına geldi: 'Hayatımda böyle soğuk görmedim'

02 Aralık 2024 16:38 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 16:49

Türkiye'de hakim olan dondurucu soğuklar doğu illerinde etkisini arttırarak devam ediyor. Sibirya soğukları birçok ili etkisi altına alırken Sivas'ta Türkiye'nin en düşük hava sıcaklığı ölçüldü.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaların ardından dondurucu soğuklar doğu illerinde etkisini arttırmaya başladı. Birçok ilde hayat durma noktasına geldi, köy yolları kapandı. Okulların yer yer tatil edildiği Sivas'ta ise Türkiye'nin en düşük hava sıcaklığı ölçüldü.

TÜRKİYE'NİN EN SOĞUK NOKTASI OLDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Türkiye’nin en soğuk yerleşim yeri Altınyayla ilçesi oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 23,2 derece ölçüldüğü ilçede hayat durma noktasına geldi. Vatandaşlar aküleri biten araçlarını çalıştırmakta zorlanırken buz tutan ağaçlar objektiflere yansıdı.

"55 YAŞINDAYIM BÖYLE BİR SOĞUK GÖRMEDİM"

İlçede öğrenci taşımacılığı yapan servis şoförü Fikret Bıyık minibüsünün sabah namazından bu yana çalışmadığını ifade ederek, “Marş dönüyor ama araç çalışmıyor. Mazot donmuş, yoğurt gibi olmuş. Bu yüzden servislerde sıkıntı yaşadık. Arkadaşlarımızla birbirimizi idare ettik. Daha önce görülmemiş bir soğuk var. Hava sıcaklığı sıfırın altında 23 derece gösteriyor ama ben 55 yaşındayım böyle bir soğuk görmedim” dedi.