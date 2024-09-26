Türkiye'nin en tehlikeli mahalleleri buralar! Girmek ayrı dert, çıkmak ayrı dert

26 Eylül 2024 10:23 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 10:23

Asayiş oranı oldukça yüksek şehirlerin en tehlikeli mahalleleri son zamanlarda adından sıkça söz ettiriyor. Uyuşturucudan gaspa, mayfa hesaplaşmalarından tefeciliğe birçok olayların yaşandığı bu mahallelere girmenin tehlikesinden bahsediliyor. Geçmişten günümüze Türkiye'nin en karanlık ve en tehlikeli mahalleleri belli oldu. İşte detaylar...

Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde bazı mahalleler suç​ oranları ve asayiş olaylarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Üniversite okumak için yola çıkanlar, iş değiştirenler veya turistik gezi yapmak isteyenler kuşkusuz gidecekleri şehirlerin güvenli bölgelerini araştırıyor. Asayiş olaylarının en yoğun olduğu bölgeler büyük şehirler olarak öne çıksa da Anadolu’nun birçok şehrinde illegal olaylara şahit olunabiliyor.

Cinayetten yaralama, uyuşturucu, taciz, gasp ve daha fazla olayların olduğu mahallelere sık sık ekipler tarafından baskın düzenleniyor. Bu mahalleler Türkiye’nin Teksas’ı olarak nitelendiriliyor. Gece dışarı çıkmanın tehlikeli olduğu bu mahallelerde çetelerin hatta mafyaların mesken tuttuğu görülebiliyor. Orta Doğu’da artan gerilimler sebebiyle Türkiye’ye göç eden bazı yabancı uyruklu kişilerin bu tarz tehlikeli mahallelere yerleştiği farklı olaylara kapı aralandığı sık sık haber bültenlerinde gündeme geliyor.

TÜRKİYE’NİN EN TEHLİKELİ MAHALLELERİ

Geçmişten günümüze kadar uzanan verilere göre, Türkiye​'nin en tehlikeli ve en karanlık mahalleleri belli oldu. İşte suç oranlarına göre Türkiye’nin en tehlikeli mahalleleri…

Çinçin (Ankara)

Suç oranlarının tavan yaptığı ve polisin giremediği semt olarak anılıyor. Bu semtte geçmişte en fazla uyuşturucu ticaretinin yapıldığı söyleniyor. Grup kavgalarının yaşandığı mahalle filmlere bile konu oluyor.

Yüreğir (Adana)

Yine uyuşturucunun ve cinayetin çok olduğu mahallede sık sık meydan kavgaları da görülebiliyor. Sadece geceleri değil gündüzleri de mümkünse girilmemesi gereken yer olarak nam salmıştır.

Çilek Mahallesi (Mersin)

Akdeniz ilçesine bağlı olaylı bir mahalle. Burada son zamanlarda kaçırılma olayları ve sonucunda fidye isteme gibi olaylar meydana gelmişti. Aile içi şiddetin de haber bültenlerinde sıkça yer aldığı görüldü.

Kadifekale (İzmir)

Gecekonduların çok olduğu bir mahalle… Çok sayıda yabancı uyruklu vatandaş da burada yaşıyor. Özellikle Afrikalı vatandaşların tercih ettiği mahalle olarak öne çıkıyor.

Sarıgöl Mahallesi (İstanbul)

Genelde gece bolca düğünlerin yapıldığı mahallede grup kavgalarının sık yaşandığı biliniyor. Siteleşme ve yeni çevre düzenlemesi yapılmadan önce burada sıkça uyuşturucu ticaretinin yapıldığı söyleniyor.

Dolapdere (İstanbul)

Bit pazarı ile ünlüdür. Genelde aileler bu pazarda satış yaparak geçiminin sürdürüyor. Bu mahallede bolca gasp ve hırsızlık olayları öne çıkıyor.

Çömlekçi (Trabzon)

Sahile yakın olan ilçede Rus pazarının olduğu ve fuhuş olaylarının öne çıktığı belirtiliyor.

Tarlabaşı (İstanbul)

Filmlere konu olan mahallede siyasi olayların olduğu birçok eylemcinin başlangıç noktası olarak burayı seçtiği söyleniyor. Bu mahallede daha çok gasp ve hırsızlık olayları yaşanıyor.

Çarşamba (Samsun)

Merkezin tam ortasında veya bazı köylerinde tefecilik olaylarının yaşandığı biliniyor. Mafya hesaplaşmalarının sıkça rastlandığı bölgede uyuşturucu ticareti ve tefecilik ön planda.

İŞTE DİĞER KARANLIK MAHALLELER

Gazi Mahallesi (İstanbul)

Doğanlar Mahallesi (Konya)

Faroz (Trabzon)

Kuştepe (İstanbul)

Kuyubaşı (Eskişehir)

Hacıhüsrev (İstanbul)

Hacıbekir Mahallesi (Van)

Tepecik (İzmir)