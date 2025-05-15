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 | Onur Kaya

Türkiye'nin en yaşlı ili belli oldu! İşte zirvedeki şehir

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı, İstatistiklerle Aile 2024 bültenini paylaştı. Açıklanan verilere göre Türkiye genelinde ortalama hane halkı büyüklüğü 3,11 olarak kaydedildi. Türkiye'nin en yaşlı şehri ise Karadeniz bölgesinden çıktı. İşte zirvedeki il...

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Türkiye'nin en yaşlı ili belli oldu! İşte zirvedeki şehir
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 11:58

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de en yaşlı nüfusuna sahip şehir Sinop oldu. Sinop’ta 2008 yılında 3,40 olan ortalama hane halkı büyüklüğü, yıllar içinde azalarak 2024 yılında 2,61’e düştü. 2024 yılı itibarıyla il genelinde toplam 83 bin 72 hane bulunduğu açıklanırken, bu hanelerin 22 bin 209’unun tek kişilik olduğu belirtildi.

Türkiye'nin en yaşlı ili belli oldu! İşte zirvedeki şehir

TEK KİŞİLİK HANE ORANINDA 6'NCI SIRADA

2016 yılında yüzde 21,7 olan tek kişilik hane oranı, 2024’te yüzde 26,7’ye yükseldi. Bu oranla Sinop, tek kişilik hane oranında Türkiye genelinde 6. sırada yer aldı.

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HER 10 HANENİN 4'ÜNDE YAŞLI VAR

Sinop’ta 48 bin 5 hane yalnızca bir çekirdek aileden oluşurken, 10 bin 771 hane ise en az bir çekirdek aile ve diğer bireylerden oluştu. 65 yaş ve üzeri bireylerin en az birinin bulunduğu hane sayısı ise 33 bin 684 olarak kayıtlara geçti. Bu da hanelerin yüzde 40,5’inde yaşlı birey bulunduğunu gösteriyor. Sinop, bu oranla Türkiye’de en az bir yaşlı birey bulunan hane oranının en yüksek olduğu il oldu.

Türkiye'nin en yaşlı ili belli oldu! İşte zirvedeki şehir

AKRABA EVLİLİKLERİ AZALDI

2024 yılı itibarıyla Sinop’ta toplam 121 bin 409 evli birey bulunurken, bunların 6 bin 299’unu (yüzde 5,2) akraba evliliği yapanlar oluşturdu. 2024 yılında gerçekleşen bin 300 evliliğin 20’si (yüzde 1,5) akraba evliliği olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin en yaşlı ili belli oldu! İşte zirvedeki şehir
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