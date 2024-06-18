Türkiye’nin en zehirlilerinden... Bastonla eve girmeye çalışan engerek yılanını öldürdüler
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Haziran 2024 16:21 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 16:32
Hakkari'nin Kavaklı köyünde eve girmek üzere olan Türkiye’nin en zehirli türü olan engerek yılanı son anda fark edildi. Vatandaşlar, bastonla engerek yılanını öldürdü.
Hakkari'nin Kavaklı köyünde görülen engerek yılanı yürekleri paniğe neden oldu. Türkiye’nin en zehirli yılan türü olarak bilinen ve yaklaşık 1 metre uzunluğunda olan engerek, bir eve girmek üzereyken fark edildi.
Hemen harekete geçen vatandaşlar, bastonla engerek yılanını öldürdü. Daha önceden de köyde görülen ve büyük korkuya neden olan engerek yılanının öldürülmesiyle birlikte köydeki panik de sona erdi.
KÖYLÜLERDEN YETKİLİLERE ÇAĞRI
Köylüler, yılanın varlığının özellikle çocuklar için büyük bir tehlike oluşturduğunu belirtirken, yetkililere de çağrıda bulunarak ilaçlama yapılmasını istediler.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı