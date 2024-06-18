Türkiye’nin en zehirlilerinden... Bastonla eve girmeye çalışan engerek yılanını öldürdüler

18 Haziran 2024 16:21 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 16:32

Hakkari'nin Kavaklı köyünde görülen engerek yılanı yürekleri paniğe neden oldu. Türkiye’nin en zehirli yılan türü olarak bilinen ve yaklaşık 1 metre uzunluğunda olan engerek, bir eve girmek üzereyken fark edildi.

Hemen harekete geçen vatandaşlar, bastonla engerek yılanını öldürdü. Daha önceden de köyde görülen ve büyük korkuya neden olan engerek yılanının öldürülmesiyle birlikte köydeki panik de sona erdi.

KÖYLÜLERDEN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Köylüler, yılanın varlığının özellikle çocuklar için büyük bir tehlike oluşturduğunu belirtirken, yetkililere de çağrıda bulunarak ilaçlama yapılmasını istediler.