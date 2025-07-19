Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök evinde ölü bulundu! Spor dünyasını sarsan haber

Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri olan Esen Gök'ten 36 saattir haber alamayan arkadaşları seferber oldu. Bakırköy'de oturduğu siteye giden arkadaşları site görevlisi tarafından içeri alınmadı.

Telefonu kapalı olan ve site güvenliği tarafından da aranan Gök, çağrılara cevap vermedi. Hayatından endişe eden arkadaşları olayı polise haber verdi. Siteye gelen polis ekipleri çilingir kullanarak daireye girdi.

İçeri giren polis ekipleri. Genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemelerde Esen Gök'ün intihar ettiği düşünülen olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı. Esen Gök 2019'daki Gazi Koşusu günü gerçekleşen Kadın Binici Koşusu'nda hayalini ilk kez gerçekleştiren isim olmuştu.

Spiker Esen Gök, Veliefendi Hipodromu bu ortamın en sevilen isimlerinden biri haline geldi. 6 yıldır yarış severlere seslenen Esen Gök, Türkiye'nin ilk kadın at yarışı spikeri oldu.