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Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök evinde ölü bulundu! Spor dünyasını sarsan haber

Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök’ten spor camiasını şoke eden bir haber geldi. 2 gündür arkadaşları tarafından haber alınamayan Kök'ün evine gidildi. Ancak kapı duvar olunca çilingire haber verildi. Arkadaşları ve ekipler genç spikerin cansız bedeniyle karşılaştı. İntihar etmiş olabileceği ihtimalleri üstünde durulurken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök evinde ölü bulundu! Spor dünyasını sarsan haber
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 21:11
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 21:11

Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri olan Esen Gök'ten 36 saattir haber alamayan arkadaşları seferber oldu. Bakırköy'de oturduğu siteye giden arkadaşları site görevlisi tarafından içeri alınmadı.

Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök evinde ölü bulundu! Spor dünyasını sarsan haber

Telefonu kapalı olan ve site güvenliği tarafından da aranan Gök, çağrılara cevap vermedi. Hayatından endişe eden arkadaşları olayı polise haber verdi. Siteye gelen polis ekipleri çilingir kullanarak daireye girdi.

Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök evinde ölü bulundu! Spor dünyasını sarsan haber

İçeri giren polis ekipleri. Genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemelerde Esen Gök'ün intihar ettiği düşünülen olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı. Esen Gök 2019'daki Gazi Koşusu günü gerçekleşen Kadın Binici Koşusu'nda hayalini ilk kez gerçekleştiren isim olmuştu.

Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök evinde ölü bulundu! Spor dünyasını sarsan haber

Spiker Esen Gök, Veliefendi Hipodromu bu ortamın en sevilen isimlerinden biri haline geldi. 6 yıldır yarış severlere seslenen Esen Gök, Türkiye'nin ilk kadın at yarışı spikeri oldu.

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ETİKETLER
#Intiharaşama
#Esen Gok
#Yarış Spikeri
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#Kadın Binici Koşusu
#Gündem
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