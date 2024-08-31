Türkiye'nin ilk sırasında! 100 kişinin ekmek yediği yer cayır cayır yandı

31 Ağustos 2024 06:09 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 06:09

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Limon üretiminde Türkiye'nin baş sırasında yer alan Mersin Erdemli'de limon üzerine paketleme ve işleme yapan fabrika bir anda yanmaya başladı. Ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınsa da fabrika küle döndü.

Limonlu Mahallesi'ndeki işletme limon üzerine işleme, paketleme ve depolama işi yapıyordu. Alevlerin yükseldiğini fark eden bekçi 112 Acil Yardım'ı aradı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye intikal etti. Ekipler canla başla çalışsa da tesisteki plastik kasalar büyük bir yangın çıkararak alevleri gökyüzüne yükseltti.

YANGINI DUYAN ÇALIŞANLAR KOŞTU

Haberi alan işçiler ve yakınları da olay yerine gelerek ekiplerin çalışmasını çaresizce izledi. Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara'da olay yerinde hem işletme sahipleriyle görüştü hem de son durumla ilgili bilgi aldı.

İŞÇİLER ÜZÜNTÜLÜ: EKMEK TEKNESİ GİTTİ

Eşinin fabrikada çalıştığını söyleyen Mesut Dağlı," Önce duman çıktı, sonra birden alev aldı. Yangın aniden çıktı. Bütün tesisimiz yandı. Eşim 7 yıldır burada çalışıyordu. Ekmek teknesi gitti" dedi.

Mahalle sakini Ali İhsan Çaylar," Vatandaş olarak bir işin ucundan tutabilir miyiz diye yardıma geldik ama yapacağımız hiç bir şey yok. İtfaiyeye yardım ediyoruz. Büyük ihtimal tüm fabrika yandı. 100-150 kişi buradan ekmek yiyordu, bizim için üzücü bir olay. Can kaybı yok buna seviniyoruz" diye konuştu.

Yangının henüz neden çıktığı belli olmazken jandarma ve sağlık ekiplerinin hazır beklediği bölgede itfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor.