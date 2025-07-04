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 | Selahattin Demirel

Türkiye'nin İsrail'le ticareti devam ediyor mu? 400 milyon dolarlık iddiaya açıklama var

Türkiye'nin, İsrail'e ilk 5 ayda 393,7 milyon dolarlık ihracat yaptığı iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Açıklamada Türkiye ile Filistin arasındaki ticaretteki İsrail detayı dikkat çekti.

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Türkiye'nin İsrail'le ticareti devam ediyor mu? 400 milyon dolarlık iddiaya açıklama var
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 18:50
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 18:50

'in 2023 öncesindeki 'e yönelik zulmünü 7 Ekim 2023'ten bugüne adeta sistemli bir haline getirişi devam ederken 'nin İsrail'le ticaretinin devam edip etmediği tartışmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Yeni iddiaya göre Türkiye'nin ilk 5 ayda İsrail'e yaklaşık 400 milyon dolarlık yaptığı öne sürüldü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuyla ilgili açıklama geldi.

"RESMİ KURUMLARI İTİBARSIZLAŞTIRMA ÇABASI"

Açıklamada "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında dolaşıma sokulan "Türkiye, İsrail'e ilk 5 ayda 393,7 milyon dolarlık ihracat yaptı" iddiası tümüyle yalan ve ürünüdür." denilirken "Bu kasıtlı çarpıtma, kamuoyunu manipüle etme ve devletimizin resmî kurumlarını itibarsızlaştırma çabasından başka bir şey değildir." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin İsrail'le ticareti devam ediyor mu? 400 milyon dolarlık iddiaya açıklama var

"2 MAYIS 2024 SONRASI HİÇBİR SEVKİYAT YOK"

Açıklamanın devamı şöyle: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 2 Mayıs 2024 tarihinde aldığı kararla, İsrail ile arasındaki bütün ürün gruplarındaki ihracat, ithalat ve transit ticaret işlemlerini hem gümrüklerde hem de serbest bölgelerde istisnasız bir şekilde durdurmuştur. Bu tarihten itibaren ülkemizden İsrail'e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi ya da İsrail'den ülkemize ulaşan hiçbir sevkiyat bulunmamaktadır.

İsrail'e yönelik gümrük sistemimiz kapalı kalmaya devam etmektedir. Öte yandan, Filistin Devleti'nin acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Ticaret Bakanlığımız ile Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı arasında imzalanan "Türkiye-Filistin Devlet Protokolü" uyarınca kurulan ticaret mekanizması aktif olarak işlemeye devam etmektedir.

"FİLİSTİNLİLERLE TİCARET İSRAİL KONTROLÜNDEKİ LİMANLAR ÜZERİNDEN"

Geçtiğimiz yıl Türkiye'den Filistin'e gerçekleşen ihracat 797 milyon dolar seviyesindedir. Ancak Filistinli kardeşlerimizle yapılan bu ticaret, İsrail kontrolündeki limanlar üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda, İsrail'in "sözde" verilerine dayanarak Türkiye'nin İsrail'e ihracat yaptığının iddia edilmesi, yalnızca devletimizin resmi kurumlarını itibarsızlaştırmayı ve kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen bir karalama kampanyasıdır. Bu vesileyle belirtmek isteriz ki; İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırımı en sert şekilde lanetliyor, Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha kararlılıkla vurguluyoruz."

https://x.com/dmmiletisim/status/1941151479294804385

ETİKETLER
#türkiye
#İsrail
#dezenformasyon
#filistin
#soykırım
#ihracat
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