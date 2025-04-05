Türkiye'nin tamamı hafta sonu etki altında! Meteoroloji'nin sarı kod ve çöl tozu uyarısı verdiği iller belli oldu

Türkiye bayram tatilini serin ve yağışlı hava altında geçirirken, hafta sonu da benzer tablo sürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok il için sağanak uyarısı yaparken, bazı bölgelerde çöl tozunun etkili olacağını duyurdu. 11 il için sarı kodlu alarm verildi. İşte bugün (5 Nisan Cumartesi) hava durumu...

Türkiye, bayramın ardından da güneş yüzü göremeyecek. Yurt genelinde sağanak ve fırtına etkisini sürdürürken, 11 il için sarı alarm verildi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise çamur yağışı ve görüş mesafesinde düşüşe neden olabilecek toz taşınımı bekleniyor.

YAĞIŞ TÜM YURTTA ETKİLİ

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Özellikle Aydın, Muğla, Adana, Mersin, Osmaniye, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevreleri, ayrıca İzmir’in iç kesimleri, Antalya’nın kuzeyi ve doğusu ile Hatay kıyılarında yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ani rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması isteniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis beklenirken, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı yaşanacağı öngörülüyor. Bu durum; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve çamur şeklinde yağış gibi etkiler oluşturabileceği için özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların dikkatli olması gerekiyor.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediğini, rüzgarın ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anlarında ise yer yer kuvvetlice esebileceğini bildirdi.

ÇÖL TOZU UYARISI

Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da beklenen toz taşınımı nedeniyle, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş, ulaşımda aksamalar ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

MARMARA

Marmara bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.

EGE

Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Aralıklı ve yerel sağanak yağışlarla birlikte gök gürültülü sağanaklar görülecek. Yağışların, Aydın ve Muğla çevreleri ile İzmir’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Akdeniz bölgesinde çok bulutlu hava hâkim. Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, Adana, Mersin, Osmaniye, Antalya’nın kuzey ve doğu kesimleri ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Bölgede hava çok bulutlu olacak. Aralıklı ve yerel sağanak yağışlarla birlikte gök gürültülü sağanaklar görülecek.

BATI KARADENİZ

Bölge genelinde çok bulutlu hava bekleniyor. Akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçmesi öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis oluşabilir.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Aralıklı ve yerel sağanak yağışların yanı sıra gök gürültülü sağanaklar da görülebilir. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ihtimali var.

DOĞU ANADOLU

Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Aralıklı ve yerel yağışların genellikle sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yağışlar yer yer kuvvetli olabilir. Doğu kesimlerde sabah saatlerinde toz taşınımı öngörülüyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölge genelinde çok bulutlu hava etkili olacak. Aralıklı ve yerel sağanak yağışların, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Siirt çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde toz taşınımı görülebilir.