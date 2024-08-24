Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Türkiye'nin yeni gururu! Piri Reis denizaltısı Mavi Vatan için göreve hazır

Türkiye'nin yeni gururu! Piri Reis denizaltısı Mavi Vatan için göreve hazır

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
24 Ağustos 2024 09:56 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 10:09
Türkiye&#039;nin yeni gururu! Piri Reis denizaltısı Mavi Vatan için göreve hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni'ne katılacak. Törenin ardından Pirireis denizaltısı ile dünyada sınıfının en büyüğü olan 3 bin tonluk denizaltı havuzu hizmete girecek. İşte Piri Reis'in özellikleri....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı sürüyor.  Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Açılış töreninin ardından Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen ilk denizaltı Pirireis hizmete girecek.

Türkiye'nin yeni gururu! Piri Reis denizaltısı Mavi Vatan için göreve hazır - 1. Resim

MİLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DUYURMUŞTU

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Aksaz Tersane Komutanlığındaki törenin detaylarına ilişkin sorular üzerine şunları söylemişti:

Türkiye'nin yeni gururu! Piri Reis denizaltısı Mavi Vatan için göreve hazır - 2. Resim

"24 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 'Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni' gerçekleşecektir. Açılış töreninin ardından, PİRİREİS denizaltısı hizmete girecek, HIZIRREİS denizaltısı bayrak çekme ve seyir deneyimlerine başlayacak, MURATREİS denizaltısı havuz donatım faaliyetlerine başlayacak, YAKIT 2-3-4 akaryakıt gemileri ile dünyada sınıfının en büyüğü olan 3 bin tonluk denizaltı havuzu hizmete girecektir."

Türkiye'nin yeni gururu! Piri Reis denizaltısı Mavi Vatan için göreve hazır - 3. Resim

DÜNYADA SINIFININ EN BÜYÜĞÜ 

Öte yandan Hızırreis denizaltısı bayrak çekme ve seyir deneyimlerine, Muratreis denizaltısı havuz donatım faaliyetlerine başlayacak. YAKIT 2-3-4 Akaryakıt gemileri ile dünyada sınıfının en büyüğü olan 3 bin tonluk denizaltı havuzu da hizmete girecek.

REİS SINIFI DENİZALTI ÖZELLİKLERİ

Uzunluk: 67,6 m (standart denizaltılardan yaklaşık 3 m daha uzun)

Tekne diş çapı: 6,3 mil

Yükseklik: 13,1 m (periskoplar hariç)

Su altı (dalış durumda) deplasman: 2.013 ton

Hız (satıhta): 10+ knot

Hız (dalış durumda): 20+ knot

Mürettebat: 27

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...