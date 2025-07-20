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 | Özge Sönmez

Türkiye'ye giriş yapacaktı: Diplomatik plakalı araçta rekor kokain! Piyasa değeri 550 milyon TL

Bulgaristan’ın Türkiye’ye açılan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’ndan Türkiye'ye girmek üzere olan diplomatik plakalı lüks araçta rekor kokain bulundu. Araçta bulunan 5 valizde tam 205 kilo 940 gram kokain ele geçirildi. Bulgaristan, Belçika ve Demokratik Kongo uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

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Türkiye'ye giriş yapacaktı: Diplomatik plakalı araçta rekor kokain! Piyasa değeri 550 milyon TL
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 17:25
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 17:25

’dan Türkiye’ye açılan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda düzenlenen "Orient Ekspres" operasyonunda durdurulan bir araçtan çıkanlar şoke etti. Bulgaristan uyruklu 43 yaşındaki D.H.’nin kullandığı diplomatik plakalı cip ülkeye girişte takibe alındı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı diplomatik pasaport sahibi bir kişi ile Belçika vatandaşı bir kadının da bulunduğu araç Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda durduruldu. Araçta yapılan aramada piyasa değerinin yaklaşık 37 milyon leva (yaklaşık 550 milyon TL) olan 205 kilo 940 gram kokain ele geçirildi.Ele geçirilen kokain miktarı, Bulgaristan kara sınırlarında bugüne kadar yakalanan en büyük miktar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'ye giriş yapacaktı: Diplomatik plakalı araçta rekor kokain! Piyasa değeri 550 milyon TL

REKOR YAKALAMA OLARAK TARİHE GEÇTİ

Önceki gün lüks bir Land Rover marka araç Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'na ulaştı. Risk analizine göre seçilen araçta yapılan detaylı aramada, gümrük köpeği "Raya" dört bavula ve bir yolcu koltuğunun arkasına tepki verdi. Bavulların X-ray taramasında olağandışı yoğunluklar fark edilmesi üzerine açılan valizlerde toplam 179 paket halinde 205 kilo 940 gram kokain bulundu.

Türkiye'ye giriş yapacaktı: Diplomatik plakalı araçta rekor kokain! Piyasa değeri 550 milyon TL

ARAÇTAKİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 43 yaşındaki Bulgar vatandaşı D.H., diplomatik pasaport sahibi 40 yaşındaki Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Zh.M. ve 54 yaşındaki Belçika vatandaşı D.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, Bulgaristan'dan Türkiye'ye, yüksek riskli uyuşturucuyu gerekli izinleri almadan geçirmeye teşebbüs etmekle suçlanıyor. Zanlılar, savcının emriyle 72 saatliğine gözaltına alındı.

Türkiye'ye giriş yapacaktı: Diplomatik plakalı araçta rekor kokain! Piyasa değeri 550 milyon TL

BAKANLAR BASIN TOPLANTISIYLA DUYURDU


Operasyonun detayları, Maliye Bakanı Temenuzhka Petkova ve İçişleri Bakanı Daniel Mitov başta olmak üzere üst düzey yetkililerin katıldığı basın toplantısında açıklandı. Petkova, "Kurumlar arasında koordinasyon sağlandığında Bulgaristan'ın AB sınırlarını nasıl koruduğu ortadadır" derken, İçişleri Bakanı Mitov ise, "Bu tamamen Bulgaristan'ın kendi operasyonudur" dedi.

Türkiye'ye giriş yapacaktı: Diplomatik plakalı araçta rekor kokain! Piyasa değeri 550 milyon TL

HER ADIMINI İZLEDİLER

Gümrük Dairesi Başkanı Georgi Dimov, operasyonun Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'ndan geçen 10 bini aşkın araç arasından seçilen bu özel araca yönelik 100'den fazla görevlinin koordinasyonuyla gerçekleştirildiğini söyledi. Aracın Sırbistan sınırından itibaren izlendiği de belirtildi.

Türkiye'ye giriş yapacaktı: Diplomatik plakalı araçta rekor kokain! Piyasa değeri 550 milyon TL

UYUŞTURUCU SEVKİYATINDA DİPLOMATİK PASAPORT


Operasyonda dikkat çeken detaylardan biri de diplomatik plaka ve diplomatik pasaport taşıyan kişilerin bu uluslararası uyuşturucu sevkiyatında aktif rol alması oldu. Bulgar yetkililer, uluslararası hukuka uygun şekilde süreci takip ettiklerini ve gerekirse ilgili ülkelerin dışişleriyle temasa geçileceğini bildirdi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Haskovo Bölge Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürerken, operasyona katkı sağlayan tüm kurumlardan yeni bilgi akışı bekleniyor. Bulgaristan kamuoyunda ise olayın diplomatik krize dönüşüp dönüşmeyeceği tartışılıyor.

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ETİKETLER
#bulgaristan
#Kokain Yakalama
#Sınır Kontrolü
#Uluslararası Uyuşturucu Kaçakçılığı
#Diplomatik Pasaport
#Gündem
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