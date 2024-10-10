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Türkiye'ye İran'dan 2 milyon Afgan mı geliyor? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
10 Ekim 2024 16:59 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 17:06
Türkiye&#039;ye İran&#039;dan 2 milyon Afgan mı geliyor? İletişim Başkanlığı&#039;ndan açıklama geldi

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı medya organlarında yer alan "Türkiye'ye İran'dan 2 milyon Afgan gelecek" iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan, "Türkiye'ye İran​'dan 2 milyon Afgan gelecek, günde 250-300 Afgan sınırdan geçiyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

KAMUOYUNU MANİPÜLE ETMEYE YÖNELİK MESNETSİZ İDDİALAR

DMM'den yapılan açıklamada, iddia edilenin aksine sınır​ kapılarında herhangi bir sığınmacı akını veya göç dalgasının söz konusu olmadığı belirtildi.

Hudutların kamera, termal kamera, radar, dürbün, insansız hava aracı, fotokapan ve diğer elektronik sistemlerle her türlü iklim ve arazi şartlarında 7 gün 24 saat kesintisiz korunduğu ve gözetlendiğinin aktarıldığı açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik mesnetsiz iddialara itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.

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Kaynak: tgrthaber.com

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Egemen10 Ekim 2024 17:22

Bu tür yalan haberler insanların kafasını karıştırıyor ya da bir kitlede korku yaratabiliyor, daha dikkatli olmaları lazım bence.

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