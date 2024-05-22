Türkiye'ye kritik ziyaret: AB Komiseri Varhelyi, Bakan Fidan ile görüşecek
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 May 2024 09:38 - Güncelleme : 22 May 2024 09:38
Avrupa Birliği (AB) Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi, Türkiye'ye kritik bir ziyarette bulunacak. Varhelyi, Bakan Fidan ile bir araya gelecek.
Avrupa Birliği (AB) Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi, 22-23 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Varhelyi'nin 23 Mayıs'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geleceği belirtildi.
İki isim görüşmede; Türkiye-AB ilişkilerini ele alacak, bölgesel ve küresel konuları da masaya yatıracak.
BAKNA FİDAN: TÜRK VATANDAŞLARINON MAĞDURİYETLERİNE SON VERİN
Öte yandan geçtiğimiz yıl Varhelyi ile yaptığı görüşmede; Bakan Fidan, schengen krizi konusunda da önemli bir mesaj vermiş, "Türk vatandaşlarının mağduriyetlerine son verin" ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı