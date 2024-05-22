Türkiye'ye kritik ziyaret: AB Komiseri Varhelyi, Bakan Fidan ile görüşecek

22 May 2024 09:38 - Güncelleme : 22 May 2024 09:38

Avrupa Birliği (AB) Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi, 22-23 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Varhelyi'nin 23 Mayıs'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geleceği belirtildi.

İki isim görüşmede; Türkiye-AB ilişkilerini ele alacak, bölgesel ve küresel konuları da masaya yatıracak.

BAKNA FİDAN: TÜRK VATANDAŞLARINON MAĞDURİYETLERİNE SON VERİN

Öte yandan geçtiğimiz yıl Varhelyi ile yaptığı görüşmede; Bakan Fidan, schengen krizi konusunda da önemli bir mesaj vermiş, "Türk vatandaşlarının mağduriyetlerine son verin" ifadelerini kullanmıştı.