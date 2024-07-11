Türkiye'yi sağanak vurdu! Evleri su bastı, araçlar mahsur kaldı, yollar göle döndü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün başta Marmara Bölgesi olmak üzere yaptığı uyarılar sonrası etkili olan sağanak yağış birçok kentte hayatı felç etti. Bursa'da aniden bastıran sağanak yağmur sebebiyle sürücüler yollarda kalırken, Gemlik ilçesinde de bir pazar alanında tezgahlar sular altında kaldı. Ankara, Düzce ve Çorum'da da benzer manzaralar yaşandı.
Yurt genelinde sağanak yağış etkisini sürdürüyor.
Yoğun yağış altında olan kentlerden biri de Bursa oldu.
Gemlik ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sırılsıklam olurken yollar dereye döndü. Rögarlardan sel suları geri taştı.
BURSA'DA PAZAR ALANI GÖLE DÖNDÜ
Eşref Dinçer Mahallesi'nde bulunan Perşembe pazar alanı ise tamamen suyla doldu. Bazı pazarcıların malları ıslanırken, bazı pazarcılar da tezgahlarını toplayarak mallarını araçlarına yükledi.
ANKARA'DA CADDELER SULAR ALTINDA KALDI
Ankara'nın güneyinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını açıklanmıştı.
Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılmıştı. Gök gürültülü sağanak yağış, Ankara'nın birçok bölgesinde etkisini göstermeye başladı.
Yağış sebebiyle Pursaklar’da bazı caddeler sular altında kalırken, Sincan’daki bazı köy ve mahallelerde sel meydana geldi.
DÜZCE'DE VATANDAŞLAR SAKLANACAK YER ARADI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarının ardından 30 derece sıcaklık ile birlikte sağanak yağış Düzce'de etkili oldu.
Bir anda sokaklar göle dönerken, cadde üzerinde ki vatandaşlar da saklanacak yer aradı.
Otobüs duraklarından tente altlarına kadar her yer dolarken, bazı vatandaşlar ise yağmura aldırış etmeden yürüyüşüne devam etti.
ÇORUM'DA DERE YATAKLARINDA TAŞKIN
Çorum'da sağanak yağış ve sonrasında oluşan sel birçok ilçede yerleşim yerlerinde ve tarım arazilerinde maddi hasara neden oldu.
Yağış sonrası ilçeye bağlı Arıcı köyünde oluşan selin geliş anı ise kameralara böyle yansıdı.
Oluşan sel dere yataklarında taşkınlara neden oldu.