Türkiye'yi sağanak vurdu! Evleri su bastı, araçlar mahsur kaldı, yollar göle döndü

11 Temmuz 2024 17:26 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 17:46

Meteoroloji'den Isparta ve Burdur için sağanak uyarısı: Sel ve su baskınına dikkat

Meteoroloji'den Isparta ve Burdur için sağanak uyarısı: Sel ve su baskınına dikkat

Meteoroloji saat vererek uyardı! Ankara, Kastamonu, Bolu ve Karabük için sağanak alarmı

Meteoroloji saat vererek uyardı! Ankara, Kastamonu, Bolu ve Karabük için sağanak alarmı

Yurt genelinde sağanak yağış etkisini sürdürüyor.

Yoğun yağış altında olan kentlerden biri de Bursa oldu.

Gemlik ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sırılsıklam olurken yollar dereye döndü. Rögarlardan sel suları geri taştı.

BURSA'DA PAZAR ALANI GÖLE DÖNDÜ

Eşref Dinçer Mahallesi'nde bulunan Perşembe pazar alanı ise tamamen suyla doldu. Bazı pazarcıların malları ıslanırken, bazı pazarcılar da tezgahlarını toplayarak mallarını araçlarına yükledi.

ANKARA'DA CADDELER SULAR ALTINDA KALDI

Ankara'nın güneyinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını açıklanmıştı.

Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılmıştı. Gök gürültülü sağanak yağış, Ankara'nın birçok bölgesinde etkisini göstermeye başladı.

Yağış sebebiyle Pursaklar’da bazı caddeler sular altında kalırken, Sincan’daki bazı köy ve mahallelerde sel meydana geldi.

DÜZCE'DE VATANDAŞLAR SAKLANACAK YER ARADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarının ardından 30 derece sıcaklık ile birlikte sağanak yağış Düzce'de etkili oldu.

Bir anda sokaklar göle dönerken, cadde üzerinde ki vatandaşlar da saklanacak yer aradı.

Otobüs duraklarından tente altlarına kadar her yer dolarken, bazı vatandaşlar ise yağmura aldırış etmeden yürüyüşüne devam etti.

ÇORUM'DA DERE YATAKLARINDA TAŞKIN

Çorum'da sağanak yağış ve sonrasında oluşan sel birçok ilçede yerleşim yerlerinde ve tarım arazilerinde maddi hasara neden oldu.

Yağış sonrası ilçeye bağlı Arıcı köyünde oluşan selin geliş anı ise kameralara böyle yansıdı.

Oluşan sel dere yataklarında taşkınlara neden oldu.