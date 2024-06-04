TÜRKSAT 6A için geri sayım: Tarih belli oldu

04 Haziran 2024 12:27 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 12:32

Bakan Kacır'ın açıklamaları şöyle:

Haberleşme uydularını yurt dışından temin eden ülkemiz Türksat 6A ile birlikte haberleşme uydusu üretebilen 10 ülkeden biri olacak. Ülkemizin stratejik güvenliği için milli uydu markamızı oluşturacağız. Uzayın sunduğu sınırsız fırsatlardan yararlanmaya hazırız. Ay programımız kapsamında milli imkanlarla geliştirdiğimiz uzay aracıyla aya erişeceğiz.

Uydumuz 8 Temmuz haftası fırlatılacak.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle:

Gerçekten mühendis olarak bu günü yaşamanın haklı gururunu hissediyoruz. Burada sonuçta bir uydu ortaya çıkardık. Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla hayata geçirdik. Paketlenmiş durumda uydumuzun ana parçasını koyarak dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov'la birlikte yola çıkarıyoruz. Florida'ya göndermiş olacağız. Temmuz'un ikinci haftasında başlayan süreçte hava şartlarına bağlı olarak bir haftalık zaman diliminde inşallah bunu yörüngesine oturacak. Dünyanın 3.5 milyon insanın yaşadığı kısma uydularımız hizmet veriyor. Bu uyduyla 5 milyar nüfusu kapsamış olacağız. 250 milyar dolara üretilmiş uydumuzun geri dönüş sürecini yakalamış olacağız. Neler yapabildiğimizi göstermiş olan eserden bahsediyoruz.