TUSAŞ neden hedefte? İşte TUSAŞ’ın dikkat çeken projeleri

24 Ekim 2024 10:36 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 10:40

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) düzenlenen saldırı sonucu 5 şehit ve 22 yaralının olduğu bildirildi. TUSAŞ'a yapılan terör saldırısının perde arkasında neler olabileceği merak ediliyor. Türk savunma sanayiisine küresel pazarda dikkat çeken askeri teknolojileri geliştiren TUSAŞ, KAAN, HÜRJET, ANKA gibi projelerle öne çıkıyor. İşte Türkiye'nin havacılık ve uzay teknolojileri alanındaki en büyük ve en önemli kuruluşlarından biri olan TUSAŞ tesislerinden çıkan o projeler ve ayrıntıları...

Dünya TUSAŞ'a terör saldırısını konuştu! Dış basın hain planı 'son dakika' olarak böyle servis etti

Dünya TUSAŞ'a terör saldırısını konuştu! Dış basın hain planı 'son dakika' olarak böyle servis etti

Ankara​'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısı sonucu 5 şehit ve 22 yaralının olduğu bildirildi. Saldırı Türkiye’nin savunma sanayisine yönelik gerçekleştirilen büyük çaplı terör eylemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. TUSAŞ’a düzenlenen saldırının perde arkasında nelerin olabileceği merak ediliyor.

KAAN​ NEFES KESTİ

Türk savunma sanayiisi birbirinden iddialı projelerle küresel pazarda dikkat çekiyordu. İnsansız hava araçlarının yanı sıra üretilen akıllı mühimmatlar, füzeler de birçok ülkenin radarında. Türk savunması vitesi daha da yükselterek insansız savaş uçakları KIZILELMA ve ANKA ile dev atılımı başlatmıştı. İnsansız teknolojilerin yanı sıra dışa bağımlılığa son vermek ve F-35​ polemiğini rafa kaldırmak için 5. Nesil savaş uçağı projesi başladı. Testlere başlayan yerli KAAN tüm dünyanın manşetlerinde yer alırken TUSAŞ’ta teknik gelişimini sürdürüyordu.

BRICS VE SAHA EXPO İLE AYNI ZAMANDA

16. BRICS Zirvesi kapsamında Çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kazan'da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ile Moskova arasındaki ikili ilişkilerin güçlenerek geliştiğini açıkladı. TUSAŞ’a saldırının BRICS Zirvesiyle aynı zamanda olması dikkat çekti. Türkiye ile Rusya arasında savunma sanayii alanında da anlaşmaların olabileceği ön görülüyordu.

İstanbul SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Türkiye’nin savunma sanayii projelerinin sergilendiği en büyük fuar olarak öne çıkıyor. Saldırı yine SAHA EXPO etkinliğiyle de aynı zamana denk getirildi.

TUSAŞ​'TA ÜRETİLEN PROJELER: KAAN, ATAK, HÜRJET VE DAHASI

16. BRICS Zirvesi ve SAHA EXPO devam ederken saldırıya uğrayan TUSAŞ, askeri ve sivil havacılık projelerinde önemli görevler üstlenerek yerli uçak, insansız hava araçları (İHA), helikopter, uydu ve diğer savunma teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağlıyor. TUSAŞ’ın neden hedefte olduğu sorusunun cevabı netleşirken faaliyette olduğu projeler merak edildi.

İşte TUSAŞ tesislerinden çıkıp küresel savunma ve havacılık pazarında güçlü bir oyuncu olarak yer almasını sağlayan başlıca projeler: