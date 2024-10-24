TUSAŞ neden hedefte? İşte TUSAŞ’ın dikkat çeken projeleri
Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) düzenlenen saldırı sonucu 5 şehit ve 22 yaralının olduğu bildirildi. TUSAŞ'a yapılan terör saldırısının perde arkasında neler olabileceği merak ediliyor. Türk savunma sanayiisine küresel pazarda dikkat çeken askeri teknolojileri geliştiren TUSAŞ, KAAN, HÜRJET, ANKA gibi projelerle öne çıkıyor. İşte Türkiye'nin havacılık ve uzay teknolojileri alanındaki en büyük ve en önemli kuruluşlarından biri olan TUSAŞ tesislerinden çıkan o projeler ve ayrıntıları...
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısı sonucu 5 şehit ve 22 yaralının olduğu bildirildi. Saldırı Türkiye’nin savunma sanayisine yönelik gerçekleştirilen büyük çaplı terör eylemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. TUSAŞ’a düzenlenen saldırının perde arkasında nelerin olabileceği merak ediliyor.
KAAN NEFES KESTİ
Türk savunma sanayiisi birbirinden iddialı projelerle küresel pazarda dikkat çekiyordu. İnsansız hava araçlarının yanı sıra üretilen akıllı mühimmatlar, füzeler de birçok ülkenin radarında. Türk savunması vitesi daha da yükselterek insansız savaş uçakları KIZILELMA ve ANKA ile dev atılımı başlatmıştı. İnsansız teknolojilerin yanı sıra dışa bağımlılığa son vermek ve F-35 polemiğini rafa kaldırmak için 5. Nesil savaş uçağı projesi başladı. Testlere başlayan yerli KAAN tüm dünyanın manşetlerinde yer alırken TUSAŞ’ta teknik gelişimini sürdürüyordu.
BRICS VE SAHA EXPO İLE AYNI ZAMANDA
16. BRICS Zirvesi kapsamında Çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kazan'da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ile Moskova arasındaki ikili ilişkilerin güçlenerek geliştiğini açıkladı. TUSAŞ’a saldırının BRICS Zirvesiyle aynı zamanda olması dikkat çekti. Türkiye ile Rusya arasında savunma sanayii alanında da anlaşmaların olabileceği ön görülüyordu.
İstanbul SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Türkiye’nin savunma sanayii projelerinin sergilendiği en büyük fuar olarak öne çıkıyor. Saldırı yine SAHA EXPO etkinliğiyle de aynı zamana denk getirildi.
TUSAŞ'TA ÜRETİLEN PROJELER: KAAN, ATAK, HÜRJET VE DAHASI
16. BRICS Zirvesi ve SAHA EXPO devam ederken saldırıya uğrayan TUSAŞ, askeri ve sivil havacılık projelerinde önemli görevler üstlenerek yerli uçak, insansız hava araçları (İHA), helikopter, uydu ve diğer savunma teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağlıyor. TUSAŞ’ın neden hedefte olduğu sorusunun cevabı netleşirken faaliyette olduğu projeler merak edildi.
İşte TUSAŞ tesislerinden çıkıp küresel savunma ve havacılık pazarında güçlü bir oyuncu olarak yer almasını sağlayan başlıca projeler:
|Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN:
MMU, Türkiye’nin en gelişmiş savunma projelerinden biridir ve Türk Hava Kuvvetleri’nin 5. nesil savaş uçağı ihtiyacını karşılamak üzere TUSAŞ tarafından geliştiriliyor. MMU, yüksek manevra kabiliyeti, düşük radar görünürlüğü (stealth), süpersonik hızda uçabilme ve gelişmiş elektronik harp yetenekleri ile donatılmıştır. Proje kapsamında, yerli motor, radar ve silah sistemlerinin entegre edilmesi hedefleniyor.
|HÜRJET:
TUSAŞ tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk jet eğitim ve hafif taarruz uçağıdır. Hem pilot eğitimi hem de çeşitli görevlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Uçak, süpersonik hıza ulaşabilen bir platform olup modern aviyonik sistemlerle donatılmıştır. HÜRJET, hem savunma hem de saldırı amaçlı operasyonlarda kullanılabilir.
|HÜRKUŞ:
TUSAŞ tarafından geliştirilen bir Türk temel eğitim ve hafif taarruz uçağıdır. Başlangıçta pilot eğitimine yönelik olarak tasarlanmış olan HÜRKUŞ, daha sonra silahlandırılarak hafif saldırı görevlerine uygun hale getirildi. Uçak, düşük maliyetli operasyonel görevler için optimize edilmiştir ve havadan keşif, yakın hava desteği gibi çeşitli görevlerde kullanılabilir. HÜRKUŞ, hem sivil hem de askeri kullanım için sertifikalandırılmıştır ve modern aviyonik sistemler ile donatılmıştır. HÜRKUŞ-C versiyonu, silahlı görevlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
|ANKA-S:
Uydu kontrollü bir İHA olup, keşif, gözetleme, hedef tespiti ve istihbarat toplama görevlerinde kullanılır. Uzun uçuş süresi ve yüksek irtifa kapasitesi ile dikkat çeker. Ayrıca, farklı mühimmat yükleri taşıyabilir.
|AKSUNGUR:
ANKA’nın daha gelişmiş bir versiyonu olup, çift motorlu ve ağır yük taşıma kapasitesine sahiptir. 40 saatten fazla havada kalabilir ve geniş mühimmat yelpazesi ile silahlı görevler üstlenir.
|GÖKBEY:
Türkiye’nin ilk milli genel maksat helikopteri olarak tasarlanmış ve üretilmiş bir projedir. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen bu helikopter, çeşitli sivil ve askeri amaçlarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
|GÖKTÜRK UYDULARI:
Türkiye’nin askeri ve sivil ihtiyaçlar için geliştirdiği yer gözlem uydularıdır. TUSAŞ tarafından geliştirilen bu uydular, özellikle savunma ve istihbarat alanlarında yüksek çözünürlüklü görüntü sağlayarak stratejik analiz ve keşif görevlerinde kullanılır. GÖKTÜRK-1 uydusu, Yüksek çözünürlüklü elektro-optik kameralarla donatılmıştır ve 50 cm’ye kadar net görüntüler sağlayabilir. Daha çok askeri ve istihbarat amaçlı kullanılır. GÖKTÜRK-2 uydusu ise daha geniş alanları tarayabilen bir çözünürlüğe sahiptir.
|ATAK Helikopteri:
|TUSAŞ’ın geliştirdiği taarruz helikopteri, kara kuvvetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla üretildi.