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TUSAŞ saldırısı sonrası ANKA harekete geçti

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Ekim 2024 17:49 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 17:49

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırı sonrası bölgede güvenlik önlemi artırıldı. Yerli savunma sanayii projesi ANKA terör saldırısı sonrası uçuş gerçekleştiriyor.

Ankara​'nın Kahramankazan​ ilçesinde bulunan TUSAŞ​ tesislerine terör saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

TUSAŞ saldırısı sonrası ANKA harekete geçti - 1. Resim

Bakan Yerlikaya, “Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit​ ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız” ifadelerine yer verdi.

ANKA DA SAHADA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerine yönelik düzenlenen terör saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı.

TUSAŞ saldırısı sonrası ANKA harekete geçti - 2. Resim

Bölgede saldırısı sonrası olası yeni saldırılara önlem alındı. JÖH ve PÖH’ler terör saldırısı sonrası harekete geçti.

Türk savunma sanayisinin önemli projelerinden ANKA ise TUSAŞ üzerinde uçuş gerçekleştiriyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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