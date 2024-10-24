TUSAŞ saldırısı sonrası havalimanlarında turuncu alarm! Yolcular ve araçlar didik didik aranıyor

24 Ekim 2024 11:33 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 12:02

TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısının ardından Türkiye'deki tüm havalimanlarında turuncu alarm verildi. Havalimanı giriş çıkışlarında yolcular ve araçlar didik didik aranıyor.

Son dakika | TUSAŞ tesislerine terör saldırısı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Şehit ve yaralılarımız var

Son dakika | TUSAŞ tesislerine terör saldırısı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Şehit ve yaralılarımız var

Ankara​'nın Kahramankazan​ ilçesinde bulunun Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) dün düzenlenen hain terör saldırısında 5 kişi şehit olurken 22 vatandaşımız da yaralandı. Hain saldırının ardından Türkiye​ genelinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Terör örgütünün havalimanlarına yönelik saldırı planlarına ilişkin olarak havalimanlarında önlemler turuncu alarm seviyesine çıkarıldı.

YOLCULAR VE ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANIYOR

Alınan kararının ardından Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'na giriş ve çıkışlarda önlemler artırıldı. Havalimanına giriş çıkış yapan araçlar didik didik aranırken, yolcuların ise kimlik kontrolü yapılıyor.

GÜVENLİK KONTROLLERİ NEDENİYLE ERKEN GELİN ÇAĞRISI

Güvenlik önlemlerinin artırılmasına ilişkin olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, “Yolcularımızın dikkatine, Havalimanlarında alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı, yolcularımızın uçuşlarından en az üç (3) saat önce terminale gelmeleri önerilmektedir” denildi.