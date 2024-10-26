TUSAŞ saldırısı sonrası PKK lehine paylaşım yapanın TEİ'de staj yaptığı paylaşıldı! DMM'den açıklama geldi

26 Ekim 2024 17:55 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 18:19

TUSAŞ'ta PKK'nın gerçekleştirdiği terör saldırısı sonrası sosyal medyada bölücü örgütü övücü paylaşımlar yapan şahsın TEİ'de staj yaptığının paylaşılması tepki uyandırdı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuya ilişkin açıklama yaptı.

TUSAŞ​ saldırısı sonrası PKK​ terör örgütünün lehine paylaşım yapan Muzaffer Can Erdoğan isimli terör sevicinin savunma sanayiinde staj yaptığı iddiası dikkat çekmişti. DMM​'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan söz konusu iddiada bahsi geçen şahsın, TUSAŞ ile hiçbir bağlantısının bulunmadığı açıklandı.

ONLINE PLATFORMDA DERS ALMIŞ

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şahıs, iddia edildiği gibi daha önce TUSAŞ yerleşkesinde de bulunmamıştır. Habere konu eğitim, TEİ Motor Sanayii bünyesinde gerçekleştirilen 'Havacılık Motorları Okulu' uzaktan eğitim programıdır. Program, Mart 2021 yılında devreye alınmış, ilgili bölümlerde okuyan tüm öğrenciler için katılım imkanı sunmuştur. Eğitim hiçbir şekilde geniş kapsamlı olmayıp, sadece öğrencilere yönelik temel eğitim seviyesinde gerçekleştirilmektedir. Bir sosyal sorumluluk programı olan Havacılık Motorları Okulu dersleri online platformda yayınlanmakta olup, kurum içerisinde herhangi bir ders yapılmamaktadır."