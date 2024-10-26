Tgrt Haber
Haberler>Gündem>TUSAŞ saldırısı sonrası PKK lehine paylaşım yapanın TEİ'de staj yaptığı paylaşıldı! DMM'den açıklama geldi
✓ DOĞRULUK KONTROLÜ

TUSAŞ saldırısı sonrası PKK lehine paylaşım yapanın TEİ'de staj yaptığı paylaşıldı! DMM'den açıklama geldi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
26 Ekim 2024 17:55 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 18:19
TUSAŞ saldırısı sonrası PKK lehine paylaşım yapanın TEİ&#039;de staj yaptığı paylaşıldı! DMM&#039;den açıklama geldi

TUSAŞ'ta PKK'nın gerçekleştirdiği terör saldırısı sonrası sosyal medyada bölücü örgütü övücü paylaşımlar yapan şahsın TEİ'de staj yaptığının paylaşılması tepki uyandırdı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuya ilişkin açıklama yaptı.

TUSAŞ​ saldırısı sonrası PKK​ terör örgütünün lehine paylaşım yapan Muzaffer Can Erdoğan isimli terör sevicinin savunma sanayiinde staj yaptığı iddiası dikkat çekmişti. DMM​'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan söz konusu iddiada bahsi geçen şahsın, TUSAŞ ile hiçbir bağlantısının bulunmadığı açıklandı.

ONLINE PLATFORMDA DERS ALMIŞ

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şahıs, iddia edildiği gibi daha önce TUSAŞ yerleşkesinde de bulunmamıştır. Habere konu eğitim, TEİ Motor Sanayii bünyesinde gerçekleştirilen 'Havacılık Motorları Okulu' uzaktan eğitim programıdır. Program, Mart 2021 yılında devreye alınmış, ilgili bölümlerde okuyan tüm öğrenciler için katılım imkanı sunmuştur. Eğitim hiçbir şekilde geniş kapsamlı olmayıp, sadece öğrencilere yönelik temel eğitim seviyesinde gerçekleştirilmektedir. Bir sosyal sorumluluk programı olan Havacılık Motorları Okulu dersleri online platformda yayınlanmakta olup, kurum içerisinde herhangi bir ders yapılmamaktadır."

TUSAŞ saldırısı sonrası PKK lehine paylaşım yapanın TEİ'de staj yaptığı paylaşıldı! DMM'den açıklama geldi - 1. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com

Doğruluk Kontrolü

Yanlış
Ümit ÖzdağOrjinaline Git
tusaşpkkdmm

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...