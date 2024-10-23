TUSAŞ saldırısını yapan teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı!

23 Ekim 2024 22:48 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 22:50

Ankara Kahramankazan'daki TUSAŞ tesislerine saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıda şehitlerimizin ve yaralıların olduğunu açıkladı. Saldırıyı düzenleyen teröristlerin PKK'lı olduğu yönünde tahminler yapılırken saldırganların saatler öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı.

Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda şehit​ vatandaşlarımız ve çok sayıda yaralıların olduğu bilinirken terör saldırısı gerçekleştiren iki kişinin saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı.

TERÖRİSTLER ELE ELE TUTUŞTU!

Teröristler saldırı öncesi el ele tutuşması dikkat çekti. Teröristlerin el ele tutuşmayı, dikkat çekmemek için yaptığı tahmin ediliyor.