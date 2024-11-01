TUSAŞ saldırısıyla ilgili yeni detaylar! Taksicinin ifadeleri ortaya çıktı! 20 saat silah dolu sırt çantalarıyla gezdiler!

01 Kasım 2024 08:46 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 08:47

TUSAŞ'a düzenlenen hain saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Hain saldırıyı düzenleyen biri kadın 2 teröristin, Sivas'tan Ankara'ya taksiyle geldiği belirlenmişti. Taksicinin ifadeleri ortaya çıktı. İkisinin de sırtlarında çanta vardı diyen taksici "Erkek olan kişinin eşinin yeni hamile olduğunu, düşük riskinin bulunduğunu, bunun için otobüsle yolculuk yapamayacaklarını söyledi. Ankara'ya gitmek istediklerini söylediler. Daha sonra Ankara'ya getirdim." dedi. İşte tüm detaylar...

Ankara​'da TUSAŞ​​ tesisine yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit olurken, 22 vatandaşımız yaralanmıştı. Hain saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırıyı düzenleyen teröristlerin, saldırıdan bir gece önce Sivas​'ın Kangal​ ilçesinden taksiyle Ankara​'ya geldikleri, iki teröristi televizyonda görünce tanıyan bir lokantacının ihbarıyla ortaya çıkmıştı.

TAKSİCİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

PKK terör örgütü içerisinde uzun süre eğitim aldıktan sonra Kandil tarafından TUSAŞ​'a eylem talimatıyla Türkiye'ye gönderilen teröristlerin sınırı nasıl geçtikleriyle ilgili soruşturma devam ederken, Ankara'ya getiren ticari taksi sürücüsü A.O.'nun ifadesi ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Sivas'ın Kangal ilçesinde kullandığı taksiyi durduran karı-koca görünümündeki iki kişinin kendilerini madenci olarak tanıttıklarını anlatan sürücü A.O., "İkisinin de sırtlarında çanta vardı. Erkek olan kişi, eşinin yeni hamile olduğunu, düşük riskinin bulunduğunu bunun için otobüsle yolculuk yapamayacaklarını söyledi. Ankara'ya gitmek istediklerini söylediler. Daha sonra Ankara'ya getirdim. 12 bin lira nakit para aldım. Kent merkezinde bir petrol istasyonunun yakınında indirdim. O gün aracıma binen iki kişiyi de daha önce hiç görmedim. Onları bıraktıktan hemen sonra tekrar Sivas'a döndüm" dedi.

Taksi sürücüsünün ifadesinde belirttiği gibi 20 dakika sonra Ankara'dan çıkış yaptığı PTS kameralarıyla belirlendi. Taksi sürücüsünün PKK terör örgütüyle herhangi bir bağlantısı olmadığı soruşturma dosyasına girerken, taksici A.O. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Taksi sürücüsünün teröristleri indirdiği noktadan itibaren Jandarma'nın yaptığı çalışmada, teröristlerin hain saldırıdan önceki akşam saat 20.00'de Ankara'ya geldiği, daha sonra taksiyle Polatlı ilçesine gittiği, burada geceyi geçirdiği, TUSAŞ'a saldırı yapıldığı gün ise Kahramankazan ilçesine geldikleri belirlendi. İki teröristin saldırıdan bir gün önce TUSAŞ'a gidip keşif yaptıkları iddialarının da gerçek olmadığı belirlendi.

20 SAAT SİLAH DOLU ÇANTAYLA GEZDİLER

Teröristlerin saldırıdan bir gün önce, Ankara'ya geldikten sonra saldırıda kullandıkları tüfek, tabanca, el bombası ve EYP patlayıcıların sırt çantalarında olduğu, 20 saat boyunca Ankara'da bu şekilde dolaştıkları tespit edildi. Toplanan güvenlik kameraları görüntülerinde iki teröristin sırt çantalarının ağır olması nedeniyle güçlükle yürüdükleri, yanlarında cep telefonu dahil hiçbir iletişim cihazının da bulunmadığı kaydedildi.

Soruşturmada şu ana kadar iki teröriste yardım eden milis ya da örgüt üyesi tespit edilemedi. PKK'nın Kandil'de özel eğitim verdiği teröristlerin örgütün üst yönetiminin talimatıyla TUSAŞ'a yönelik eylem için Türkiye'ye geldikleri, başka bir keşif faaliyetlerinin de belirlenemediği öğrenildi.

İRAN'DAN GELDİKLERİ ŞÜPHESİ

Teröristlerin paramotorla Türkiye'ye geldikleri güvenlik birimleri tarafından değerlendirilirken, PKK'nın çok sayıda teröristi Ağrı sınırına yakın İran topraklarına aktardığı da biliniyordu. Doğu Sevk İdare Karargâhı adı verilen birim tarafından PKK'lı iki teröristin Ağrı, Erzurum, Erzincan, Sivas güzergâhını kullanmış olabileceklerinin değerlendirildiği, bu konuda istihbarat birimlerinin çalışma yaptığı kaydedildi.