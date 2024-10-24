TUSAŞ şehidi Hasan Hüseyin Cambaz'ın babasından yürek yakan sözler: "Ben oğluma bir tokat vurmadım, nasıl kıydılar"

24 Ekim 2024 12:33 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 12:40

TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Cambaz'ın baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Baba Cambaz, oğlunun ölümünün ardından "Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma” sözleri yürekleri yaktı.

Türkiye​ dün TUSAŞ​'a yapılan hain saldırıyla sarsıldı. TUSAŞ'ın Kahramankazan​'daki tesislerine biri kadın biri erkek terörist tarafından gerçekleştirilen hain terör saldırısında 1'i taksi şoförü 4'ü TUSAŞ personeli şehit oldu. TUSAŞ personellerinden şehit olan Hasan Hüseyin Cambaz'ın baba evi Ankara'nın Sincan ilçesindeki evine Türk bayrakları asıldı.

BABANIN SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Şehit Cambaz'ın babası Veli Cambaz, yaptığı açıklamada, “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma şerefsizler. Şuanda bir şey diyemiyorum. Bunlar şerefsiz. 3 yıldır çalışıyor benim oğlum orada. Oğlum melek gibiydi aramız çok iyiydi. Allah'ım sabır ver ya Rabbim. Nasıl kıydılar yavrularıma ve arkadaşlarına. Nasıl girdiler oralara” diye konuştu. TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Cambaz'ın 2 yıldır evliydi.