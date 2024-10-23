TUSAŞ tesislerine terör saldırısı sonrası kamu kurumları teyakkuza geçti! Personeller sığınaklara alınıyor

23 Ekim 2024 17:12 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 17:22

Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine terör saldırısı düzenlendi. Canlı bomba ile gerçekleştirilen saldırıda şehitler ve yaralılar olduğu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından açıklandı. Saldırı sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, SAHA EXPO savunma fuarındaki bazı etkinlikler de iptal edildi.

Ankara​'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan​'daki tesislerine terör saldırısı gerçekleştirildi. Canlı bomba ile düzenlenen saldırıda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya​'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, şehitler ve yaralılar bulunuyor.

Olayın ardından gelen bilgilere göre kamu kurumu girişlerinde güvenlik önlemleri artırıldı. Tüm kurumlarda da saldırı ihtimaline karşı personel sığınaklara alındı.

SAHA EXPO'DAKİ BAZI ETKİNLİKLER İPTAL

TUSAŞ​ terör saldırısı nedeniyle SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamındaki bazı etkinliklerin de iptal edildiği öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilen fuarda, TUSAŞ da yerli ve milli olarak geliştirdiği ürünlerini sergiledi.

Şirket, fuardaki stant alanında Milli Muharip Uçak KAAN, Jet Eğitim Uçağı HÜRJET, T129 ATAK Helikopteri ve AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı gibi ürünlerinin 1/7 maketlerini kamuoyuna tanıttı. HÜRJET geçtiğimiz günlerde ilk kez ses hızını aşan bir uçuş gerçekleştirerek tarihi bir başarıya imza atmıştı.

BAKAN YERLİKAYA: RESMİ AÇIKLAMALARI DİKKATE ALIN

Son dakika haberine göre TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerinin önünde silah ve patlama sesleri duyuldu. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız."