TUSAŞ'a saldıran hainlerin kahvaltı yaptığı işletmenin sahibi konuştu: "Sohbet dahi etmediler, seslerini hiç duymadık"

25 Ekim 2024 15:07 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 15:25

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı düzenleyerek 5 kişiyi şehit eden hainlerin 23 Ekim sabahı kahvaltı yaptığı işletmenin sahibi konuştu. İki teröristin de çok rahat olduğunu söyleyen işletme sahibi, "Çok normallerdi ama konuşma yoktu aralarında. Şüphe verecek hareketleri olmadı. Çantaları yanındaydı ikisinin de” dedi.

PKK​ üyesi Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek, TUSAŞ​'ın Ankara​'daki tesislerine saldırarak 5 kişiyi şehit etti. Teröristin saldırıdan önce bir işletmeye giderek saatlerde oturdukları ve yemek yaptığı tespit edildi. İşletmenin sahibi Selim Bıyık, o günü anlattı. Şüpheli hareketleri olmadığını söyleyen Bıyık, "Hiç seslerini duymadım, Hep sosyal medyadan yazışıyorlardı" dedi.

"HİÇ SOHBET ETMEDİLER"

Bıyık, “Sabah saatlerinde 09.30 ila 10.00 arası geldiler. Bir buçuk ila iki saat oturdular ve kahvaltı yaptılar. Sohbet etmediler hiç. Seslerini hiç duymadık biz. Durmadan WhatsApp'tan ve sosyal medyadan yazışıyorlardı. Şüpheli hareket sergilemediler, çok rahattılar. Çok normallerdi ama konuşma yoktu aralarında. Şüphe verecek hareketleri olmadı. Çantaları yanındaydı ikisinin de” ifadelerini kullandı.

Terör saldırısını haber aldıktan sonra şaşırdığını ifade eden Bıyık, “Fotoğrafı görünce oturduğum yerden kalkamadım. Çünkü beraber saatlerce oturduk burada. Net bir şekilde ikisini de gördüğüm için şok ve çok kötü oldum. Şaşırdım ve koşarak dükkana geldim” şeklinde konuştu.