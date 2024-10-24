TUSAŞ'ta güvenlik önlemleri arttırıldı: Bölgeye giren herkes aranıyor

24 Ekim 2024 09:03 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 09:20

TUSAŞ'a düzenlenen hain saldırının ardından bölgede güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı. Bölgeye giren her araç aranıyor.

Son dakika | MİT, PKK hedeflerini böyle imha etti: TUSAŞ şehitlerinin kanı yerde kalmadı

Son dakika | MİT, PKK hedeflerini böyle imha etti: TUSAŞ şehitlerinin kanı yerde kalmadı

Eşinin gönderdiği çiçeği almak için aşağı inmişti: Evlilik yıl dönümünde şehit olan Zahide Güçlü'nün yürek yakan hikayesi!

Eşinin gönderdiği çiçeği almak için aşağı inmişti: Evlilik yıl dönümünde şehit olan Zahide Güçlü'nün yürek yakan hikayesi!

Ankara​'da 2 teröristin TUSAŞ​ tesislerine düzenlediği hain saldırı​ sonrası bölgede güvenlik önlemleri arttırıldı. Dün gerçekleşen saldırının ardından mesai saatinin başlamasıyla çalışanlar TUSAŞ tesislerine gelmeye başladı.

ARAÇLAR DİDİK DİDİK EDİLİYOR

Jandarma asayiş kontrol noktası öncesinde ayrı bir kontrol noktası kuruldu. Giren araçlarda bulunanlara yönelik kimlik kontrolü yapılırken, gerekli kimliklere sahip olmayanlar ise içeri alınmıyor. Tesis içine girmek isteyen taksiler ise ayrı bir şekilde aranıyor.