TUSAŞ'ta güvenlik önlemleri arttırıldı: Bölgeye giren herkes aranıyor
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Ekim 2024 09:03 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 09:20
TUSAŞ'a düzenlenen hain saldırının ardından bölgede güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı. Bölgeye giren her araç aranıyor.
Ankara'da 2 teröristin TUSAŞ tesislerine düzenlediği hain saldırı sonrası bölgede güvenlik önlemleri arttırıldı. Dün gerçekleşen saldırının ardından mesai saatinin başlamasıyla çalışanlar TUSAŞ tesislerine gelmeye başladı.
ARAÇLAR DİDİK DİDİK EDİLİYOR
Jandarma asayiş kontrol noktası öncesinde ayrı bir kontrol noktası kuruldu. Giren araçlarda bulunanlara yönelik kimlik kontrolü yapılırken, gerekli kimliklere sahip olmayanlar ise içeri alınmıyor. Tesis içine girmek isteyen taksiler ise ayrı bir şekilde aranıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı