TUSAŞ'taki terör saldırısında yaralananların son durumu! Sağlık Bakanlığı açıkladı

27 Ekim 2024 10:49 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 10:51

Sağlık Bakanlığı, geçen hafta TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısında yaralananlarla ilgili son bilgileri paylaştı. Yapılan açıklamada, 22 vatandaştan 16’sının taburcu edildiği öğrenildi.

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Türkiye, geçen hafta Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yapılan hain saldırıyla sarsıldı. TUSAŞ'ın Ankara​'nın Kahramankazan​ ilçesindeki tesislerine yönelik hain bir terör saldırısı gerçekleştirildi.

Saldırıda 5 kişi şehit olurken, biri ağır 22 kişi ise yaralandı.

YARALILARIN SON DURUMU NASIL?

Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ​'a yönelik düzenlenen hain saldırıda yaralanan 22 vatandaşın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"16 KİŞİ TABURCU EDİLDİ"

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 16’sı taburcu edildi.

6 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir."