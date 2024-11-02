TUSAŞ'tan 'kararlılık' vurgusu: Engeller bizi durduramaz!

02 Kasım 2024 10:18 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 10:36

Türk Havacılık ve Uzay Sanayiine yapılan hain terör saldırısının ardından, kararlı duruşunu bir kez daha vurguladı. Savunma sanayiindeki başarılarının yer verildiği videolu paylaşımda "Engeller bizi durduramaz; her zorluğu birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle aşarak gökyüzünü fethetmeye devam edeceğiz" denildi.