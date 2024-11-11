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Tutuklama talep edilen Mehmet Ali Erbil'in tedirgin halleri gündem oldu! Ağzından sadece tek kelime çıktı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Kasım 2024 17:00 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 17:01

İstanbul'da yasa dışı bahis iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Polis eşliğinde çıkarılan Erbil'in tedirginliği sosyal medyada gündem oldu. Erbil kendisini bekleyenlere şok içinde 'Tutuklandım' dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis​, reklam​ ve teşvikinde bulundukları iddiasıyla başlatılan soruşturmada aralarında Serdar Ortaç​ ve sunucu Mehmet Ali Erbil​ de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.

TEDİRGİN HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen  Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Karar karşısında şoke olan Erbil'in tedirginliği yüzünden okundu. Kendisini bekleyen yakınlarına şok içinde 'Tutuklandım' dedi. Tutuklama talep edilen Mehmet Ali Erbil'in tedirgin halleri gündem oldu! Ağzından sadece tek kelime çıktı - 1. Resim

ESKİ SEVGİLİSİ DE ADLİYEDE 

Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ile beraberindekiler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 16 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Öte yandan, şüphelilerin soruşturmayı yürüten savcılığa ifade vermeleri sürerken, Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi Gülseren Ceylan adliyeye geldi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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