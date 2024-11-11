Tutuklama talep edilen Mehmet Ali Erbil'in tedirgin halleri gündem oldu! Ağzından sadece tek kelime çıktı
İstanbul'da yasa dışı bahis iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Polis eşliğinde çıkarılan Erbil'in tedirginliği sosyal medyada gündem oldu. Erbil kendisini bekleyenlere şok içinde 'Tutuklandım' dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis, reklam ve teşvikinde bulundukları iddiasıyla başlatılan soruşturmada aralarında Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.
TEDİRGİN HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Karar karşısında şoke olan Erbil'in tedirginliği yüzünden okundu. Kendisini bekleyen yakınlarına şok içinde 'Tutuklandım' dedi.
ESKİ SEVGİLİSİ DE ADLİYEDE
Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ile beraberindekiler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 16 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Öte yandan, şüphelilerin soruşturmayı yürüten savcılığa ifade vermeleri sürerken, Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi Gülseren Ceylan adliyeye geldi.