Tutuklama talep edilen Mehmet Ali Erbil'in tedirgin halleri gündem oldu! Ağzından sadece tek kelime çıktı

11 Kasım 2024 17:00 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 17:01

İstanbul'da yasa dışı bahis iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Polis eşliğinde çıkarılan Erbil'in tedirginliği sosyal medyada gündem oldu. Erbil kendisini bekleyenlere şok içinde 'Tutuklandım' dedi.

Gözaltına alınan İbrahim Yılmaz'ın adliyedeki neşeli halleri şoke etti! Gazetecilere gülerek el salladı

Gözaltına alınan İbrahim Yılmaz'ın adliyedeki neşeli halleri şoke etti! Gazetecilere gülerek el salladı

Son dakika | Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Son dakika | Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis​, reklam​ ve teşvikinde bulundukları iddiasıyla başlatılan soruşturmada aralarında Serdar Ortaç​ ve sunucu Mehmet Ali Erbil​ de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.

TEDİRGİN HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Karar karşısında şoke olan Erbil'in tedirginliği yüzünden okundu. Kendisini bekleyen yakınlarına şok içinde 'Tutuklandım' dedi.

ESKİ SEVGİLİSİ DE ADLİYEDE

Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ile beraberindekiler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 16 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Öte yandan, şüphelilerin soruşturmayı yürüten savcılığa ifade vermeleri sürerken, Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi Gülseren Ceylan adliyeye geldi.