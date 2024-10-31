31 Ekim 2024 09:10 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 09:37

PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ifadesi ortaya çıktı. Özer, hakkındaki iddiaları reddederek “Bunların hepsi uydurma, zorlama siyasi atraksiyonlar ile görevden alınmam için uydurulmuştur. Kayyım atanmasının altyapısı oluşturulmuştur” dedi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in hakimlik ifadesi ortaya çıktı. Hiçbir örgütle ilgisi olmadığını söyleyen Özer, halkın iradesinin gasbedildiğini savundu. Akademisyen ve profesör olduğunu belirten Özer, 40 yıl boyunca devletin farklı kademelerinde görev yaptığını bu tutuklamanın ise kayyum atanması için bir süreç olduğunu söyledi.

"HALK İRADESİ GASP EDİLİYOR"

Hakimlikteki ifadesinde suçlamaları reddeden Özer, bu davanın siyasi olduğunu vurguladı. Özer, kendisinin akademisyen ve profesör olduğunu, 40 yıl boyunca devletin farklı kademelerinde görev yaptığını, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ve üniversitelerde çeşitli görevlerde bulunduğunu belirtti. Özer, “Esenyurt Belediye Başkanı olduktan sonra halkın yarısından fazlasının oyunu alarak göreve geldim. Ancak siyasi bir yönelim yapılıyor; halk iradesi gasp ediliyor. Bu durum hem belediye hem de siyasi açıdan sonuçlar doğuracaktır” şeklinde konuştu.

"HAKKIMDA KAYYIM ATANMASI İÇİN SÜREÇ BAŞLATILDI"

Örgütle hiçbir ilgisi olmadığını ifade eden Ahmet Özer, kendisinin terör örgütü üyeliği suçlamasıyla görevden alınması için çeşitli iddiaların gündeme getirildiğini belirtti. Özer, “Daha savcılıktayken kayyım atandı diye haberler yayıldı. Her gün birçok insan beni arar, bazılarına cevap veremem. Herkesin kim olduğunu bilmem mümkün değil, bana selam verenlerin ya da fotoğraf çektirmek isteyenlerin GBT’sini sorgulayamam. Bana karşı iddia edilenlerin hepsi uydurma, siyasi atraksiyonlardır” dedi.

REMZİ KARTAL İLE İLGİLİ İDDİALARA YANIT VERDİ: BU İNSANİ BİR DAVRANIŞ

Remzi Kartal ile ilgili iddialara da yanıt veren Özer, kendisinin Vanlı olduğunu ve Remzi Kartal ile aynı aşiretten geldiğini, ancak onun yurt dışına çıkması sonrasında hiçbir iletişimi olmadığını belirtti. “Van’a gittiğimde ailesine taziye dileklerimi sundum. Bu insani bir davranış, bundan sonuç çıkarmak anlamsızdır” diye ekledi.

"KONSERİ KAYMAKAM İLE BİRLİKTE DÜZENLEDİK"

Esenyurt’ta düzenlenen bir konserle ilgili de konuşan Özer, etkinliği Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ile birlikte düzenlediklerini, katılan sanatçılardan kimisini tanımadığını söyledi. “Bu etkinliğe 450 bin kişi katıldı, slogan atanları tek tek takip etmem mümkün değildi” dedi.

"ADALETİN DÜZGÜN İŞLEMESİ GEREKİR, TOPLUMSAL ZARAR DOĞAR"

CHP’li bir belediye başkanı olduğunu ve toplumsal etkinliklerde insanların slogan atmalarının engellenmesinin imkansız olduğunu vurgulayan Özer, “Adalet düzgün işlemezse toplum zedelenir ve çürür” ifadelerini kullandı.

"KAÇMA ŞÜPHEM YOK, ADLİ KONTROL TALEP EDİYORUM"

Davanın siyasi olduğunun altını çizen Özer, 2016 yılında hakkında yapılan bir dinlemeye dair savcılığın dinlemede suç unsuru bulunmadığını kendisine bildirdiğini, sabit ikametgahı bulunduğunu ve kaçma şüphesi olmadığını belirtti. Özer, “Deliller büyük oranda toplanmıştır. Öncelikle serbest bırakılmayı, aksi durumda ise adli kontrol hükümleri ile serbest bırakılmayı talep ediyorum” şeklinde ifade verdi.