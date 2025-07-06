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 | Selahattin Demirel

Tutuklanan Muhittin Böcek'in ifadesi ortaya çıktı: O olayı emniyette öğrenmiş

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek savcılık ifadesinde seçim dönemindeki harcamaların partiden ve kendisinden yapıldığını belirtti. Böcek ayrıca eski gelinine ev alımıyla ilgili durumu emniyette öğrendiğini söyledi.

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Tutuklanan Muhittin Böcek'in ifadesi ortaya çıktı: O olayı emniyette öğrenmiş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.07.2025
saat ikonu 18:10
|
GÜNCELLEME:
06.07.2025
saat ikonu 18:10

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 'in, savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Muhittin Böcek, eski gelini Z.K.'ye 30 milyon TL'lik bir konutun alındığı ve bu paranın iş insanı Y. Y. tarafından ödendiği iddiasına ilişkin bilgisinin olmadığını söyledi. Böcek, ayrıca 2024 yerel seçimleri öncesinde 8,5 milyon TL'lik araç giydirme faturasının da Y. Y. tarafından karşılandığına dair beyanları reddetti.

"EV ALIMINI EMNİYETTE ÖĞRENDİM"

Oğlunun kısa süreli bir evlilik yaşadığı Z.K.'ye ait olduğu belirtilen evle ilgili bilgiyi emniyet ifadesinde öğrendiğini belirten Muhittin Böcek, "Oğluma sadece Z.K.'yi mağdur etmemesini söyledim. Ev alımı ve ödeme süreciyle ilgili hiçbir bilgiye sahip değilim. Ev için bir şahsa minnet edecek durumda da değilim" ifadelerini kullandı.

Tutuklanan Muhittin Böcek'in ifadesi ortaya çıktı: O olayı emniyette öğrenmiş

"SEÇİM HARCAMALARINI PARTİM VE BEN KARŞILIYORUZ"

2024 seçimlerinden önce araç giydirme masraflarının Y. Y. tarafından karşılandığı yönündeki iddialara da değinen Böcek, "Benim bilgim dışında gelişmiş. Bu tür harcamalar için partimizin ve şahsımın gücü yeterlidir. Belediyeden ödeme yapılacağı endişesiyle oğlum üzerinden para talep edildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

"OĞLUMUN BELEDİYEYLE İLGİSİ YOK"

Oğlunun belediye işlerine karıştığı ya da nüfuz kullandığı iddialarını kabul etmeyen Böcek, "Oğlumun ne resmi ne gayriresmi bir etkisi söz konusu değildir. Kendisinin belediye işlerine müdahil olması, ödeme yaptırması ya da maddi menfaat sağlaması mümkün değildir. Şu anda yurtdışında ailesiyle planlı bir seyahattedir, en kısa zamanda dönüp ifade verecektir" diye konuştu.


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ETİKETLER
#Muhittin Böcek
#Antalya Büyükşehir Belediyesi
#2024 yerel seçimler
#Rüşvet Soruşturması
#Z.k.
#Y. Y.
#Gündem
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