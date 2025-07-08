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 | Selahattin Demirel

Tutuklanan Zeydan Karalar'ın ifadesinde Aziz Aktaş yorumu dikkat çekti

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen Aziz Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, mahkemedeki ifadesinde Aktaş'ı kastederek "Cezaevinden çıkmak için iftira atan birisinin beyanlarıyla tutuklamaya sevk edildim." diyerek "Yapacak çok işimiz var." ifadeleriyle serbest bırakılmasını istedi.

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Tutuklanan Zeydan Karalar'ın ifadesinde Aziz Aktaş yorumu dikkat çekti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 23:34
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 23:34

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına vererek süreçlerini organize ettiği iddia edilen Aziz Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan Karalar'ın Sulh Ceza Mahkemesi'nde verdiği ifade ortaya çıktı. Karalar savunmasında, itirafçı olduktan sonra serbest bırakılan iş insanı Aziz Aktaş'la ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Soruşturma Adana'da olmalıydı, bugün benzer bir dosya sizlere gönderildi adli kontrol ile serbest bırakıldı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanıyım, deprem bölgesinin başkanıyım. Oraların yollarını, kanalizasyon ve su şebekesi işlerini yapmaya çalışıyoruz." diyen Karalar ifadesine şöyle devam etti:

"İFTİRA ATAN BİRİSİNİN BEYANLARIYLA TUTUKLANMAM İSTENİYOR"

Sayın savcı buraya sevk ederken aynı dosyadaki benzer mahiyetteki şahıslardan birisini adli kontrole sevk edip diğerini tutuklamaya sevk etmesi kabul edilebilir değil. Psikolojisi bozulmuş cezaevinden çıkmak için iftira atan birisinin beyanlarıyla burada tutuklamaya sevk edildim.

"YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR"

Karartabileceğim bir delil yok ve ben şu an Seyhan'ın belediye başkanı değilim. Sağlığım tehlikeli, doktorum dikkat etmem gerektiğini söyledi. Ülkeme hizmet etmem engellenmesin. Adana çok büyük bir yer ve depremde ciddi yaralar aldı. Yapacak çok işimiz var. Ülkeme hizmet etmek istiyorum, üzerime atılı suçu kabul etmiyorum, serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi.

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