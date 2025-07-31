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 | Özge Sönmez

Tutuklu eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın baldızı gözaltına alındı

Beşiktaş eski Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal gözaltına alındı.

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Tutuklu eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın baldızı gözaltına alındı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 08:48
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 08:54

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, eski Beşiktaş Belediye Başkanı ’ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine vererek ihaleleri organize ettiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da olduğu 39 kişi gözaltına alınmıştı.

Rıza Akpolat, Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Beltaş AŞ Başkanı Önder Gedik ve lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş’ın da aralarında bulunduğu 23 kişi, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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ETİKETLER
#rüşvet
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#Aziz İhsan Aktaş
#Gündem
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