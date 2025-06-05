Tutuklu Fatih Keleş'le ilgili ses getirecek sözler: İtirafçı olacak

İBB çatısı altında yapıldığı iddia edilen yolsuzlukla ilgili yürütülen soruşturmalarda her gün yeni bir gelişme yaşanırken önemli isimlerin itirafçı olmaları dikkat çekiyor. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, tutuklu bulunan Fatih Keleş'in de yakında itirafçı olacağını söyledi. Keleş'i "Örgütün kasası" olarak niteleyen Atik, "Keleş'in itirafçı olmasıyla domino taşına dokunulmuş olur" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında en son 5. dalga operasyonu gerçekleşti. 5 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 22 kişi tutuklandı. En son itirafçı olan 11 kişi adli kontrol şartıyla tahliye olurken şüphelilerin itirafları, soruşturmayla ilgili önemli ipuçları veriyor.

Süreçle ilgili TGRT Haber TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Medya Kritik programında önemli bilgiler paylaşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, soruşturmanın önemli isimlerinden biri olan Fatih Keleş'le ilgili ses getirecek ifadeler kullandı.

"ÖRGÜTÜN KASASI FATİH KELEŞ"

"Fatih Keleş'in itirafçı olması bekleniyor." diyen Atik "Keleş itirafçı olursa domino taşına dokunulmuş olur. Çünkü Fatih Keleş, en kritik isim. Keleş, bu organize örgütün kasası. 1 numaralı kasa konumunda." dedi.

"O İFADELERDEN SONRA ÇORAP SÖKÜĞÜ GİBİ GELİYOR"

Atik, Keleş'in her türlü detaya hakim olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Diğer iki isim de Ertan Yıldız ve Aziz İhsan Aktaş'tı. Aktaş ve Yıldız'ın verdiği ifadeler CHP'nin de bu soruşturmada adı geçenlerin vücut kimyasını bozdu. İfadeler sis bulutunu dağıttı. O ifadelerden sonra çorap söküğü gibi geliyor. 23 tane itirafçı oldu. Fatih Keleş de itirafçı olursa geriye Ekrem İmamoğlu ile Murat Ongun kalıyor herhalde. Artık her şey ortaya çıkmış vaziyette."