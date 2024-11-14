Tutuklu fenomen İbrahim Yılmaz'ın lüks evi görenleri şoke etti! Yatak detayı dikkat çekti: İstanbul'un en pahalı yeri

14 Kasım 2024 11:15 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 11:34

İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve sosyal medyada 20 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz'ın lüks evi günler öncesinden görüntülenmişti. Yılmaz'ın İstanbul'un en pahalı yerlerinden birinde yaşaması sosyal medyada gündem oldu.

İbrahim Yılmaz insanları nasıl dolandırdığını bir bir anlatmış! Yasa dışı bahis reklamı operasyonunda tutuklandı!

İbrahim Yılmaz insanları nasıl dolandırdığını bir bir anlatmış! Yasa dışı bahis reklamı operasyonunda tutuklandı!

İstanbul'da yasa dışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve fenomene yönelik başlatılan soruşturmada Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ev hapsi alırken, 20 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan Yılmaz'ın günler önce çektiği bir video ortaya çıktı. Lüks evini gezdiren fenomenin İstanbul'un en pahalı yerlerinden birinde yaşaması dikkat çekti.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yılmaz hakimliğe verdiği ifadede “Reklam anlaşması yaptığım bu sitelere takipçilerimi yönlendiriyorum. Bu sitelerin yasadışı bahis sitesi olduklarını olaydan sonra öğrendim” ifadelerini kullandı.

LÜKS EVİ ŞOKE ETTİ: YATAĞIMI ENDONEZYA'DA ÖZEL GETİRTTİM

İbrahim Yılmaz'ın evini içerik üreticisi Burak Çelebi'ye gezdirdiği anlar yeniden gündem oldu. Çelebi, Yılmaz'ın evini görünce "Abi burası İstanbul'un en pahalı yeri değil mi?" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Çelebi'ye evini gezdiren Yılmaz'ın Endonezya'dan getirttiği yatağını herkesi şoke etti.