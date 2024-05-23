Tuvaletin küçücük penceresinden giren hırsız pes dedirtti

23 May 2024 09:41 - Güncelleme : 23 May 2024 09:50

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir börek dükkanında dün gece saatlerinde; kimliği belirsiz şahıs, kapalı olan börek dükkanına girmek istedi. Park halindeki bir motosikletin üstüne çıktıktan sonra oldukça küçük olan pencereden geçtikten sonra içeri girdi.

KAYIPLARA KARIŞTI

Bir süre içeride dolaştıktan sonra kasadan yaklaşık bin lira ve malzeme çalan hırsız; sandalyenin üstüne çıkarak geldiği pencereden geri çıkıp kayıplara karıştı.

O ANLAR KAMERADA

Ertesi gün dükkan sahibi Erdoğan Eskinoba, kasadaki paranın olmadığını fark edince güvenlik kamerası kaydını izledi. Olayı fark ettiğinde büyük bir şok yaşayan esnaf, durumu polis ekiplerine bildirdi. Yaşanan hırsızlık anı ise dükkanın güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

"NASIL KÜÇÜK PENCEREDEN GİRMİŞ DİYE ÇOK ŞAŞIRDIK"

Konu ile ilgili konuşan esnaf Erdoğan Eskinoba, “Olay geçtiğimiz Pazartesi oldu. Şahıs tuvaletten, bir karışlık yerden içeri girmiş. Burada bizim kasada bin lira kadar paramız vardı. Onu almış. Enteresan olan şey ise bir karışlık yerden girmiş. Gece 1 civarında dışarıda park halindeki motorun üstüne çıkmış. Tuvalet penceresinden içeri girmiş. Bizde de polise söyledik. Geldiler ve çalışma yaptılar. Genç, yaklaşık 15-16 yaşlarında bir çocuk nasıl küçük pencereden girmiş diye çok şaşırdık” ifadelerini kullandı.