Ankara'da akılalmaz cinayet! Sevgilisini öldürmek için kiralık katil tuttu, katil onu öldürdü

29 Aralık 2024 11:05 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 11:06

Ankara'da 14 yıl intihar vakası sanılan olayın altından korkunç bir cinayet çıktı. İsviçre'de yaşayan adamın kendisini terk eden kız arkadaşını öldürmesi için tuttuğu kiralık katilin genç adamı öldürdüğü akılalmaz cinayet yıllar sonra yapılan titiz çalışmayla ortaya çıktı.

Ankara​'da 5 Mart 2005 tarihinde "Bir genç adam balkondan atladı" ihbarı emniyet güçlerini harekete geçirdi. Ekipler olay yerine gittiğinde ağır yaralanan 'Adem' isimli şahıs hemen hastaneye kaldırıldı. Fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde ise garip bir detay göze çarptı. İntihar ettiği düşünülen adamın ayaklarında kurşun izleri görüldü. İsviçre​'den gelen gurbetçinin intihar etmediği anlaşılınca soruşturma derinleşti.

SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRTMEK İÇİN KİRALIK KATİL TUTTU

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Adem isimli şahsın İsviçre'de yaşayan bir gurbetçi olduğu öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan incelemelerin ardından şahsın Türkiye'de genç bir kadınla tanışıp sevgili olduğu ve İsviçre'ye gittikleri belirlendi. Fakat 4 yıl sonra Türkiye'ye gelen ikilinin arasında çıkan bazı sorunlardan dolayı genç kadın İsviçre'ye dönmek istemedi. Ayrılığı hazmedemeyen Adem isimli şahıs kiralık katil tutarak eski kız arkadaşını öldürmek istedi.

Genç adam 'Ramazan' isimli kiralık katil ile anlaşma yaptıktan sonra İsviçre’den eski sevgilisinin öldürülmesini bekledi. Fakat aylar geçmesine rağmen 'öldü' haberini alamayınca Türkiye'ye gelerek genç kadını kendisi öldürmeye karar verdi.

KİRALIK KATİL HEDEFİ DEĞİŞTİRDİ

Bu kararı veren maktul Adem, İsviçre’den Türkiye’ye gizlice geldi. Ankara’ya gelen maktul daha sonra kiralık katili cep telefonundan arayarak "Kardeş bu işi, ben halledeceğim, ama seni de göreceğim, senin de iyiliğini unutmayacağım" diyerek kafasındaki planı aktardı.

Savcılığın hazırladığı iddianameye göre anlaşmanın iptal edilmesine tepki gösteren kiralık katil zanlısı bu kez Adem’in peşine düştü. Adem sevgilisini öldürmek için pusudayken, kiralık katili karşısında buldu. Adem'i ayaklarından vuran kiralık katil Ramazan​, adamları Sedat D., Ercan Y. ve Volkan Y. yaralanan adamı Volkan Y.'nin Dikmen’deki evine götürdü. Şüphelilerin ifadelerine göre, bir süre evde kalan Adem isimli şahıs kendini balkondan attı.

14 SENE SONRA YAKALANDI

Sürdürülen soruşturma kapmasında kiralık katil Ramazan kayıplara karışırken 3 adamı ise yakalandı. Kiralık katil olarak tutulan ve kayıplara karışan Ramazan 19 yıl hapis cezası aldı. Aradan 14 yıl geçtikten sonra Ankara polisi düzenlediği bir uyuşturucu operasyonunda Ramazan yakalandı.