Tuzla'da hareketli saatler: İş yerine silahlı saldırı

29 Haziran 2024 07:35 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 07:36

Şifa Mahallesinde saat 23.00 sıralarında iddiaya göre silahlı saldırgan aralarında husumet bulunan İbrahim Türk'ün dükkanının önüne geldi. Saldırgan burada bağırarak İbrahim Türk'ü dışarı çağırdı. İbrahim Türk'ün dışarı çıkmaması üzerine saldırgan dükkana rastgele ateş açtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan İbrahim Türk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Türk'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken polis ekipleri saldırının ardından kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.