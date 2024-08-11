Tuzla’da şantiyede 2 işçi göçük altında kaldı!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Ağustos 2024 17:42 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 18:23
Son dakika haberi: Tuzla’da şantiyede 2 işçi göçük altında kaldı. Olay yerine ekipler sevk edildi.
İstanbul Tuzla Tepeören Karacabey caddesinde 2 işçi şantiyede göçük altında kaldı. Olay yerine sevk edilen ekipler işçileri çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Tepeören’de saat 17.30 sıralarında bir şantiyede göçük meydana geldi. İddiaya göre, 2 işçi göçük altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlatıldı.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı