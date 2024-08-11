Tuzla’da şantiyede 2 işçi göçük altında kaldı!

11 Ağustos 2024 17:42 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 18:23

Sokak ortasında kanlı tartışma! O anları kaydeden kadının bile sesi titredi

Sokak ortasında kanlı tartışma! O anları kaydeden kadının bile sesi titredi

İstanbul Tuzla Tepeören Karacabey caddesinde 2 işçi şantiyede göçük altında kaldı. Olay yerine sevk edilen ekipler işçileri çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tepeören’de saat 17.30 sıralarında bir şantiyede göçük meydana geldi. İddiaya göre, 2 işçi göçük altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlatıldı.

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