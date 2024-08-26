Tuzla'da vale dehşeti! Tekmeli, sopalı kavga kamerada

26 Ağustos 2024 06:43 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 06:44

Pakistan'da feci kaza! Otobüs metrelerce yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı: Çok sayıda ölü var

Pakistan'da feci kaza! Otobüs metrelerce yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı: Çok sayıda ölü var

İstanbul Tuzla ilçesinde dün akşam saatlerinde sinirler gerildi. Bir otomobil sürücüsü ve bir mekanın valeleri arasında çıkan tartışma çığrından çıkarak tekmeli ve sopalı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga kameraya anbean kaydedildi

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre bir mekanın valeleri ve bir otomobil sürücüsü arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışla hiddetlenerek bir süre sonra kavgaya dönüştü. Hararetli tartışma sürerken vale olduğu düşünülen mekan görevlilerinden biri araç sürücüsüne arka arkaya yumruk salladı. Araçtakilerden bir diğeri ise yumruğu atan görevliye çok sert bir yumrukla karşılık verdi.

SOPALAR DA DEVREYE GİRDİ

Mekan görevlisi şahıs bu darbeyle yere kapaklanırken olan biteni gören diğer çalışanlar şahsın üzerine tekme ve sopalarla saldırdı. Yerde de sert darbeler alan şahsı yanındaki arkadaşları korumaya çalıştı.

Kavga anları ise olay yerine yakın başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.